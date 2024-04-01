جيش الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة ويعتقل فلسطينيين

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة واعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم سيدة، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وذكر الشهود أن الجيش نفذ اقتحامات في مدينتي جنين وطولكرم (شمال)، وبلدات بمحافظة رام الله (وسط)، وبلدات بمحافظة الخليل (جنوب)، وبلدات بمحافظتي سلفيت وقلقيلية (شمال).

وقالوا إن الجيش الإسرائيلي “اقتحم مدينة طولكرم وشن عمليات دهم في عدد من المنازل، واعتقل سيدة على الأقل”.

واقتحمت قوات من الجيش مدينة جنين، وداهمت منزلا في حي خروبة واعتقلت مواطنا قبل أن تنسحب، بحسب مصادر محلية.

كما اقتحم الجيش بلدات بمحافظات رام الله والخليل وقلقيلية وسلفيت، وفق مصادر محلية، واعتقل أيضا عددا من مواطنيها.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع حربها علي قطاع غزة.

وحتى مساء الأحد، أسفرت عمليات الجيش الإسرائيلي المتصاعدة في الضفة الغربية عن استشهاد 455 فلسطينيا، وإصابة نحو 4 آلاف و750 آخرين، كما بلغت حصيلة الاعتقالات نحو 7920، وهي أرقام قياسية خلال قرابة 6 أشهر، مقارنة بالأعوام السابقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)