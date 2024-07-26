جيش الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة ويعتقل فلسطينيين- (فيديوهات)

رام الله: نفذ جيش الاحتلال، فجر الجمعة، سلسلة اقتحامات في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين، وداهم عدة منازل، واعتقل 3 مواطنين من المدينة قبل أن ينسحب منها.

وقالت “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس في بيان: “يخوض مجاهدونا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين، ويمطرونهم بصليات (رشقات) من الرصاص”.

مسلحون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/FLlUk6sMPi — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 26, 2024

وفي نابلس، اقتحمت قوة إسرائيلية عدة أحياء، أبرزها مخيم عسكر شرقي المدينة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين، قبل انسحابها.

وأكد شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة أحياء في محافظة قلقيلية، واعتقل 11 فلسطينيا من المدينة ومن بلدة عزون، بعد عمليات تفتيش وتخريب.

وتشهد محافظة قلقيلية سلسلة من عمليات الجيش الإسرائيلي، بعد أن أصيب 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار الخميس.

ويفرض الجيش حصارا على المدينة وعدد من البلدات المجاورة، وسط اندلاع مواجهات مع السكان.

#شاهد | استهداف آليات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد في نابلس. pic.twitter.com/hYdCoDprBk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 26, 2024

بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “إصابة خطيرة وأخرى طفيفة برصاص الاحتلال، وصلتا إلى مستشفى قلقيلية الحكومة من بلدة عزون”.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى، اقتحامات لبلدات في محافظات الخليل، وطولكرم ورام الله، وأريحا، قبل أن ينسحب في وقت لاحق، حسب شهود عيان.

(الأناضول)