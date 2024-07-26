سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة ويعتقل فلسطينيين- (فيديوهات)

26 - يوليو - 2024

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رام الله: نفذ جيش الاحتلال، فجر الجمعة، سلسلة اقتحامات في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددا من الفلسطينيين.
وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين، وداهم عدة منازل، واعتقل 3 مواطنين من المدينة قبل أن ينسحب منها.
وقالت “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس في بيان: “يخوض مجاهدونا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين، ويمطرونهم بصليات (رشقات) من الرصاص”.

وفي نابلس، اقتحمت قوة إسرائيلية عدة أحياء، أبرزها مخيم عسكر شرقي المدينة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين، قبل انسحابها.
وأكد شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة أحياء في محافظة قلقيلية، واعتقل 11 فلسطينيا من المدينة ومن بلدة عزون، بعد عمليات تفتيش وتخريب.
وتشهد محافظة قلقيلية سلسلة من عمليات الجيش الإسرائيلي، بعد أن أصيب 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار الخميس.
ويفرض الجيش حصارا على المدينة وعدد من البلدات المجاورة، وسط اندلاع مواجهات مع السكان.

بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “إصابة خطيرة وأخرى طفيفة برصاص الاحتلال، وصلتا إلى مستشفى قلقيلية الحكومة من بلدة عزون”.
كما نفذ الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى، اقتحامات لبلدات في محافظات الخليل، وطولكرم ورام الله، وأريحا، قبل أن ينسحب في وقت لاحق، حسب شهود عيان.

 (الأناضول)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    يوليو 26, 2024 الساعة 8:55 ص

    ستكون معركة التحرير والتحول مشابهة لمعركة ستالينغراد أوفيتنام إن شاء الله. حيث حرب شوارع وعصابات فيهرب بعض العملاء ويمسك بالبعض الآخر، كما رأينا يحاول عملاء الأمريكان يحاولون اللحاق بمروحيات امريكية تنقل رعاياها على عجل قبل وصول جحافل الفيتكونغ التحريرية.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 26, 2024 الساعة 10:14 ص

    حاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق دماء الفلسطنينيين التي تسقي تراب فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

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