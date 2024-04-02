جيش الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات في الضفة

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة واعتقل عددا من الفلسطينيين، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وذكر الشهود أن الجيش نفذ اقتحامات في مدينتي نابلس وقلقيلية (شمال)، وبلدات بمحافظة رام الله (وسط)، ومدينة بيت لحم وبلدات بمحافظة الخليل (جنوب).

وقالوا إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس ودهم بلدتها القديمة، واعتقل فلسطينيا واحدا على الأقل.

وأشار شهود العيان إلى أن الجيش دهم بلدة مادما جنوبي نابلس وفتش عددا من منازلها.

كما اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية وبلدات مجاورة، ودهمت منازل وعاثت فيها خرابا.

وأشار الشهود، إلى أن القوات اعتقلت مواطنا من بلدة عزون شرق قلقيلية، وفلسطينيا ثانيا من بلدة حبلة جنوبي المدينة.

كما اقتحم الجيش بلدات بمحافظات رام الله والخليل، وفق مصادر محلية، واعتقل أيضا عددا من مواطنيها.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة.

وحتى مساء الأحد، أسفرت عمليات الجيش الإسرائيلي المتصاعدة في الضفة الغربية عن استشهاد 455 فلسطينيا، وإصابة نحو 4 آلاف و750 آخرين، كما بلغت حصيلة الاعتقالات نحو 7895، وهي أرقام قياسية خلال قرابة 6 أشهر، مقارنة بالأعوام السابقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)