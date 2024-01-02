جيش الاحتلال يختطف جثامين 4 شهداء اغتالهم في قلقيلية ويقتحم مدنا متفرقة في الضفة- (فيديوهات)

قلقيلية-بيت لحم-الخليل-القدس-جنين- “القدس العربي”:

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان فلسطينيين، وذلك خلال عملية عسكرية في منطقة الصفحة غربي بلدة عزون شرق قلقيلية، في حين استمرت اقتحامات قوات الجيش في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ونعت مساجد بلدة عزون الشبان الأربعة الذين استشهدوا في اشتباك مسلح بالبنادق والعبوات الناسفة مع جيش الاحتلال وهم: وليد إسماعيل رضوان (18 عاما)، وقصي جمال سليم صلاح (21 عاما)، وإياد احمد مصطفى شبيطة (22 عاما)، ومحمد عبد الفتاح عثمان رضوان (26 عاما).

وقالت المصادر المحلية إن جيش الاحتلال قام باحتجاز جثامين الشهداء الأربعة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال أربعة شبان فلسطينيين من بلدة عزون، فيما لا يزال مصير شاب خامس مجهولا، كما أعلن الاحتلال عن إصابة ضابط بجراح خلال تبادل لإطلاق النار مع المسلحين في البلدة.

أكتر مشهد صار يتكرر بالضفة، يطلقو النار على الشب و يمنعو سيارة الإسعاف من الوصول اله الفيديو من قلقيلية قبل قليل. pic.twitter.com/4QXyJHAXQ7 — ليان 𓂆 (@layan_ob) January 2, 2024

ونشر جيش الاحتلال صورة لأسلحة قال إنها كانت بحوزة المسلحين قبل استشهادهم في بناية سكنية في بلدة عزون.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرا البلدة، حيث اندلعت اشتباكات مع القوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بينها خطيرة في صفوف الشبان الفلسطينيين.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال اختطف عددا من الشبان الذين لم يعرف مصيرهم عقب حصار بناية سكنية في عزون، حيث أظهرت صور آثار دماء كثيفة عقب انسحاب الاحتلال من المكان.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت البلدة من عدة محاور، ودارت اشتباكات ومواجهات عنيفة لمدة ست ساعات متواصلة.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، وصادرت تسجيلات الكاميرات.

وحاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي الصفحة، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمكان.

وأعلنت فعاليات البلدة عن إضراب شامل اليوم يشمل جميع مناحي الحياة، حدادا على أرواح الشهداء.

وفي ذات السياق، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة في بعض البلدات والمخيمات.

وبحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

جانب من الاشتباكات المسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال وسط مدينة قلقيلية pic.twitter.com/ytUTAQyY6x — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 2, 2024

وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات قلقيلية، وجنين ونابلس، إذ اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، ومخيم عين السلطان بأريحا، ومدينة قلقيلية، وبلدة عزون شرق قلقيلية، حيث تم التصدي للقوات المقتحمة واستهدافها بالعبوات الناسفة وإطلاق النار.

وفي مدينة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء، وأطلقت الرصاص باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة شاب بجراح خطيرة واعتقاله، بعد منع طواقم الإسعاف من الاقتراب منه وتقديم العلاج إليه.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب سيارة الإسعاف التي حاولت الوصول للشاب المصاب ومنعتها من تقديم العلاج الأولي له أو نقله للمستشفى.

وشهدت مدينة أريحا اقتحاما واسعا، اعتقلت خلاله قوات الاحتلال السيدة ميسون الريماوي بعد اقتحام منزلها في المدينة.

وفشلت قوات الاحتلال للمرة الثالثة في اعتقال مسلحين بمخيم عين السلطان بأريحا، حيث شهدت حارة الدواهيك أكثر من اقتحام على عدة أيام دون الوصول إليهم.

بكبروا القلب ثوار قلقيلية الاياد 🔥♥️

حجار وصدور عارية بوجه الاليات العسكرية pic.twitter.com/9OoP2nsy2P — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة || 🇵🇸 𓂆 palestine (@jafra_ps) January 2, 2024

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة المخيم، تبعها تعزيزات عسكرية كبيرة، واقتحمت عددًا من المنازل وفتشتها، دون التبليغ عن اعتقالات.

وتخلل الاقتحام استهداف قوات الاحتلال بعبوات متفجرة ورصاص حي، وقامت قوات الاحتلال بإطلاق الغاز والرصاص الحي وقنابل الصوت بشكل عشوائي داخل المخيم.

وفي محافظة جنين، شنت قوات الاحتلال اقتحامًا واسعًا لمدينة جنين ومخيمها، فجر اليوم، واندلعت اشتباكات عنيفة مع مسلحين.

وأفاد شهود عيان بأن المسلحين تصدوا للقوات المقتحمة بالعبوات المتفجرة والرصاص الحي، في حين أطلق جنود الاحتلال الغاز والرصاص الحي وقنابل الصوت بشكل عشوائي داخل المخيم.

ودوت صفارات الإنذار بالمدينة ومخيم جنين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في حارة الدمج غربي المخيم.

وأصيب شاب من مخيم جنين بشظايا باليد خلال الاقتحام، ووصفت إصابته بالطفيفة، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا.

اشتباكات على الهواء.. تصاعد حدة المقـ.ـاومة مع قوات الاحتلال بعد وصولها إلى مداخل مخيم جنين pic.twitter.com/02oBfK7as5 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 2, 2024

كما وشهدت رام الله اقتحامًا لقوات الاحتلال، دهمت خلالها عدة منازل في مخيم الجلزون.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة جراح عمر دلايشة، وذلك عقب دهم منزلها في المخيم وتفتيشه.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، ضاحية الشويكة، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر فريج بعد مداهمة منزله بضاحية الشويكة وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وفي الخليل، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون على مزارعين واحتجزتهم، ومنعتهم من فلاحة أراضيهم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال ومستعمرين اعتدوا على المزارعين وأرغموهم على خلع ملابسهم والاستلقاء على الأرض، واحتجزوا جراراتهم الزراعية في خربة الثعلة بمسافر يطا، وهم من عائلات عليان، وعوض، وأبو حميد، وداود، وأبو عيد، والشواهين.

وفي القدس، فرضت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، غرامات مالية باهظة على عدد من التجار في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت ضاحية السلام في عناتا، وحررت غرامات مالية بحق التجار، بحجة عدم دفع الضرائب.

وتتعمد قوات الاحتلال فرض غرامات مالية باهظة بحق التجار المقدسيين، بهدف تدمير الاقتصاد المقدسي، ودفعهم إلى الشراء من محلات ومراكز تجارية إسرائيلية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/yPdeF27rAZ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 2, 2024

وفي سياق متصل، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار في قرية بيت صفافا، جنوب القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت أرضا زراعية لعائلة عليان في قرية بيت صفافا، وشرعت بتجريفها واقتلاع أشجار زيتون في محيط منازل العائلة، تمهيدا لشق شارع استعماري.

وأوضحت أم محمد عليان أن مساحة الأرض المستهدفة تبلغ 20 دونما، وتحاول سلطات الاحتلال منذ زمن السيطرة عليها لصالح مستعمرة “جفعات هماتوس” المقامة على أراضي بيت صفافا.

وأضافت أن سلطات الاحتلال حاولت استصدار قرارات من المحاكم للاستيلاء على الأرض إلا أنها فشلت، واليوم جاءت للاستيلاء عليها بالقوة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أحد منازل عائلة عليان الموجود في الأرض المستهدفة، واعتدت بالضرب على عدد من الشبان، واعتقلت اثنين منهم، وهما: أحمد عليان (48 عاما)، وموسى عليان (36 عاما).

وفي طوباس، منع مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين من حراثة أراضيهم جنوب شرق طوباس.

اعتصام أمام الصليب الأحمر

وفي قضية الأسرى، نظمت مؤسسات الأسرى اعتصاما مركزيا لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة.

ورفع المعتصمون صور العشرات من المعتقلين، ولافتات تندد بتصاعد انتهاكات الاحتلال بحقهم في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى استشهاد 7 منهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، آخرهم الشهيد عبد الرحمن البحش الذي أُعلن ارتقاؤه مساء أمس في سجن “مجدو”.

وعبر ذوو معتقلين ممن تواجدوا في الاعتصام عن القلق الذي يعتريهم على مصير أبنائهم في معتقلات الاحتلال، في ظل التقارير والشهادات التي ترد بشأن الإجراءات والعقوبات والانتهاكات الخطيرة التي باتت تفرضها إدارة السجون في الأسابيع الأخيرة.

ومع ارتقاء الأسير عبد الرحمن البحش من نابلس، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة يرتفع إلى (244) منذ عام 1967، والشهداء الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر هم: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، والشهيد عبد الرحمن البحش).