سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يقتحم مدنا ويعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية- (فيديو)

10 - سبتمبر - 2024

مركبات مدرعة تابعة لجيش الاحتلال في وسط جنين

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رام الله: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بمحافظات عدة في الضفة الغربية المحتلة، وداهم منازل واعتقل عددا من الفلسطينيين، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وقال الشهود إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة الخليل وعدة بلدات مجاورة جنوب الضفة، ودهم عدة منازل.

وأوضحوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 4 فلسطينيين على الأقل.

كما دهم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم (جنوب)، وبلدة ارطاس القريبة من المدينة واعتقل 3 فلسطينيين، وفق مصادر محلية.

وفي محافظة رام الله (وسط)، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدات دير أبو مشعل وبيت ريما، واعتقلت مواطنين اثنين، حسب مصادر محلية.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى، اقتحامات لبلدات في محافظات جنين ونابلس (شمال) قبل أن ينسحب في وقت لاحق، حسب شهود عيان.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلَّفت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 10, 2024 الساعة 9:53 ص

    لا ولن يركع أحرار الضفة الغربية رغم غدر السلطة وعصابة الإجرام الصهيو نازي الفاشي الدموي المدعوم بالسلاح القذر الأمريكي الذي عاث تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

    رد

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