سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا في جنين بعد اعتقاله وتعذيبه 

منذ 36 دقيقة

الشهيد أيمن عابد. الصورة من مواقع التواصل

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جنين: سلَّم جيش الاحتلال، الإثنين، جمعية الهلال الأحمر بالضفة الغربية، جثمان فلسطيني عذبه وقتله بعد اعتقاله من محافظة جنين.
ولليوم السادس، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة جنين ومخيمها ضمن أوسع عملية عسكرية منذ 22 عاما شملت أيضا طولكرم وطوباس؛ وأسفرت إجمالا عن استشهاد 30 فلسطينيا وتدمير بنى تحتية وممتلكات خاصة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان: “طواقمنا تتسلم شهيدا أسيرا على حاجز سالم عمره 50 عاما مجهول الهوية، ونُقل الجثمان إلى المستشفى”.

ونقلا عن مصادر أمنية فلسطينية، أفادت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” بأن “الشهيد هو الحاج أيمن راجح عابد من بلدة كفر دان غرب جنين، واعتُقل فجرا وعليه آثار تعذيب بعد تسليم جثمانه”.
ومنذ منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة ومساء اليوم نفسه من طولكرم.
أما في جنين، فلا تزال العمليات مستمرة، ودفع الجيش بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين ويفرض عليه حصارا مشددا، ويقتحم منازله وسط تبادل لإطلاق النار وأصوات انفجارات.

ونزحت عشرات العائلات الفلسطينية من مخيم جنين قسريا نحو وسط المدينة؛ جراء اشتداد المعارك.

(الأناضول)

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