جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا في جنين ويوسع عدوانه شمال الضفة- (فيديو)

رام الله: قتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إثر توسيع عدوانه المتواصل واقتحامه الحي الشرقي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن “قوات الاحتلال سلمت طواقمنا شهيدا في العشرينيات من العمر في الحارة الشرقية في جنين”.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافات وآليات هدم اقتحمت الحي الشرقي بجنين فجر الثلاثاء.

وبين الشهود أن اشتباكا مسلحا اندلع بين مقاتلين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط سماع أصوات تفجيرات.

جيش الاحتلال قتل جهاد علاونة في العشرين من عمره داخل مدينة جنين شمال الضفة، حيث عملت الاليات المدرعة على اغلاق كافة مداخل جنين، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه لاسعافه وانقاذ حياته ونقله للمشفى. لم يكتفي الاحتلال بقنصه برصاصة بالصدر

منع نقله للمستشفى وتركوه ينزف حتى الموت. pic.twitter.com/EZnJwQtDhZ — أحداث الضفة الفلسطينية (@WestBank_48) March 4, 2025

وذكروا أن جرافات عسكرية إسرائيلية شرعت في تدمير شوارع، وشوهد حفار مجنزر اقتحم الحي.

#شاهد .. مدرعات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها دوار السينما في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. pic.twitter.com/GTVCcQwZs9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 3, 2025

ولليوم 43 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، وفي مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 37، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم 24.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، اقتحمت دبابات إسرائيلية مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في تصعيد عسكري هو الأول من نوعه منذ عام 2002.

وبحسب مراسل الأناضول، شوهدت 3 دبابات إسرائيلية ترافقها آليات عسكرية تقتحم المخيم، في مشهد يعيد للأذهان اجتياح الضفة الغربية خلال عملية “السور الواقي” عام 2002.

وفي مؤتمر صحافي بذات اليوم، خلال حفل تخريج ضباط في مدينة حولون قرب تل أبيب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش سيواصل القتال في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية التي أطلق عليها اسم “السور الحديدي”، في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمال الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن تلك العملية تأتي “في إطار مخطط حكومة نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين”.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل اقتحام القرى والبلدات والمخيمات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية، والذي استمر بالوتيرة نفسها خلال شهر رمضان.

وفي التصعيد الإسرائيلي منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد ما لا يقل عن 928 فلسطينيا، وأصيب نحو 7 آلاف شخص، واعتقل 14 ألفا و500 آخرون، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)