جيش الاحتلال يقتل 31 فلسطينيا منذ الفجر وينسف أحياء سكنية كاملة في قطاع غزة- (فيديو)

غزة: أفادت مصادر طبية باستشهاد 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 22 منهم في وسط وجنوبي القطاع.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، استشهاد سيدتين وطفلين، وإصابة آخرين في قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الجهاز، في منشور عبر منصة تلغرام: “استشهدت سيدتان وطفلان وإصابة آخرين جراء قصف طائرة إسرائيلية منزلا لعائلة عيد، بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

وأفاد شهود عيان بأن الطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع تتعامل مع عدد من الإصابات، أغلبهم من الأطفال، جراء قصف طائرة حربية للمنزل.

واستُشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن الطواقم الطبية نقلت 4 شهداء و20 مصابا بينهم أطفال، جراء قصف المدرسة.

فيما أفاد شهود عيان بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدف مصلى داخل المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، السبت، استشهد 24 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، جراء غارات إسرائيلية جوية ومدفعية استهدفت منازل ونسفت أحياء كاملة في مناطق عدة بقطاع غزة.

وأفاد متحدث جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل، باستشهاد 6 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع.

وأوضح في منشورات عبر منصة تلغرام: “استشهدت طفلة وسيدة في قصف إسرائيلي لشقة سكنية لعائلة عوض الله في عمارة الغرباوي في حي النصر بمدينة غزة”.

وقال: “طواقمنا انتشلت 4 شهداء ومصابين (لم يذكر عددهم) جراء قصف شقة سكنية لعائلة عيد قرب مدخل مخيم البريج”.

بدوره، قال “مستشفى العودة” بمخيم النصيرات وسط القطاع، في بيان مقتضب: “وصلنا 5 شهداء جراء استهداف إسرائيلي غرب المخيم” دون مزيد تفاصيل.

قصف مدفعي مكثف

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوب وشرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وسط إطلاق نار مكثف من آليات عسكرية ومروحيات، وفق شهود عيان.

وأضاف الشهود أن أصوات انفجارات ضخمة سُمعت في مدينة غزة، ناجمة عن عمليات نسف متتالية لأحياء سكنية كاملة ينفذها الجيش الإسرائيلي في محيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إنّ المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق ووسط قطاع غزة قصفت المناطق الشرقية لمخيم المغازي ومحيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات.

Palestinian child from Gaza Strip dies as his heart stops due to an extreme panic attack following intensified lsraeli bombardment. pic.twitter.com/3dVteEFjCi

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) September 6, 2024