جيش الاحتلال يقتل 31 فلسطينيا بينهم أطفال بقصف مدرسة دار الأرقم في غزة- (صور)

خلف قصف إسرائيلي لمدرسة دار الأرقم التي تؤوي آلاف النازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة دمارا كبيرا.
وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة دار الأرقم، فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الهجوم استهدف مدنيين عزلا من النازحين. (الأناضول)
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إنه الجيش الصهيوني الصليبي الأمريكي البريطاني الألماني الفرنسي الإيطالي الغربي اللعين الذي يحتل فلسطين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة ليسرقوا بها أرض فلسطين أرض الميعاد ورب العباد ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
إنه الجيش الصهيوني الصليبي الأمريكي البريطاني الألماني الفرنسي الإيطالي الغربي اللعين الذي يحتل فلسطين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة ليسرقوا بها أرض فلسطين أرض الميعاد ورب العباد ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀