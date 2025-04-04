جيش الاحتلال يقتل 31 فلسطينيا بينهم أطفال بقصف مدرسة دار الأرقم في غزة- (صور)

خلف قصف إسرائيلي لمدرسة دار الأرقم التي تؤوي آلاف النازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة دمارا كبيرا.

وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة دار الأرقم، فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الهجوم استهدف مدنيين عزلا من النازحين. (الأناضول)