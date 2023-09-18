جيش الاحتلال يقرر تمديد إغلاق معبر “إيرز” كعقاب لعمال غزة على تظاهرات الحدود

غزة – “القدس العربي”:

في سياق عقاب إسرائيلي جماعي جديد، فرض على سكان غزة، بزعم تنظيم تظاهرات شعبية قرب الحدود الشرقية، قررت سلطات الاحتلال تمديد إغلاق معبر بيت حانون “إيرز”، المخصص للإفراد، لمدة 24 ساعة، في وقت تبادلت فيه المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، رسائل تحذير جديدة، بشأن ما يجري في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

استمرار إغلاق غزة

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، “نعلن عن تأجيل فتح معبر إيرز أمام دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل لـ24 ساعة أخرى”.

وزعم أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد تقييم الوضع الأمني وبناءً على تعليمات وزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الجنرال هرتسي هليفي، على أن يعاد النظر في فتحه حسب تقييم الوضع في المنطقة.

وكان مجموعات “الشباب الثائر” نظمت تلك التظاهرات المنددة بسياسات الاحتلال ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى، حيث أشعل الشبان النار في إطارات السيارات، كما قاموا في تلك المناطق الحدودية برشق ثكنات جيش الاحتلال بالحجارة، فيما ردت تلك القوات عليهم بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي سباق قريب، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية، الواقعة إلى الشرق من بلدة القرارة جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر من المنطقة إن تلك القوات استهدفت الحقول الزراعية هناك، ما أجبر المزارعين على تركها وعدم إكمال عملهم اليومي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

رسائل تحذير

وفي السياق، يتردد أن الوسطاء نقلوا خلال الأيام الماضية رسائل متبادلة من فصائل المقاومة وإسرائيل، تنذر بالتصعيد بسبب أحداث الأقصى.

ووفقا للمعلومات فإن الرسائل الجديدة جاءت مع بدء دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، يتخللها إقامة “طقوس تلمودية”.

وقد هددت فصائل المقاومة بالرد على أي محاولات زائدة من قبل تلك الجماعات بمساعدة قوات الأمن الإسرائيلية، خاصة إقامة “طقوس تلمودية” غير معتادة داخل الأقصى.

وكان أحمد المدلل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أكد أن خيارات الرد على الاقتحامات والاعتداءات المتصاعدة فيما يسمى بـ”الأعياد اليهودية” ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمقدسيين مفتوحة.

وترافق ذلك مع رد إسرائيلي بلهجة عنيفة، توعدت بعمل عسكري في حال ارتكبت أعمال فلسطينية مسلحة خلال فترة الأعياد.

إلى ذلك فقد تواصلت التنديدات العربية، الرافضة لهجمات المستوطنين على المسجد الأقصى، وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لاقتحام المستوطنين للمسجد.

وأكدت أن هذه الممارسات تُعد “تعديا صارخا على كل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم”.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية بيانا عن الخارجية السعودية، حمّلت فيه قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

وشدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع.