جيش الاحتلال يقر بتفجير جنوده خزان مياه الشرب المركزي في رفح- (فيديو)

القدس: أقر جيش الاحتلال بتفجير خزان مياه الشرب المركزي في رفح جنوبي قطاع غزة، مدعيا أن ذلك لم يتم بموافقة من مستوى رفيع في القيادة، حسب ما أعلنت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الإثنين: “يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا في انتهاك مشتبه به للقانون الدولي، في أعقاب تفجير خزان مياه الشرب في رفح من قبل قوة تعمل في المنطقة”.

وأضافت: “كانت القوة التابعة للواء 401 مدرع، قد فجرت الخزان المركزي الأسبوع الماضي بموافقة قادة اللواء، ولكن دون الحصول على موافقة من المستوى الرفيع في القيادة الجنوبية” للجيش الإسرائيلي.

الاحتلال يفجر خزان المياه الرئيسي في رفح. pic.twitter.com/ROJYWm4ZbM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 29, 2024

ولفتت إلى أن “أحد الجنود نشر تسجيلا للانفجار على شبكات التواصل الاجتماعي”، مرفقا بتعليق: “تدمير خزان مياه تل السلطان بمناسبة يوم السبت (20 تموز/يوليو الجاري)”.

وذكرت أنه “في نهاية التحقيق الأولي، سيتُخذ قرار بشأن فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيق العسكرية”.

ويقع خزان المياه الذي جرى تفجيره بعبوات ناسفة في حي تل السلطان، الذي لم يتم إخلاء معظمه من قبل الجيش، وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة: “يقع الحي شمال غرب مدينة رفح، بالقرب من المناطق الإنسانية التي حددها الجيش على أنها آمنة للإقامة”.

وأشارت إلى أن “الجيش الإسرائيلي رفض التعليق، لكن مصادر عسكرية أكدت هذه التفاصيل”.

وذكرت الصحيفة أنه خلال الحرب انتشرت العديد من الصور والتسجيلات التي توثق انتهاكات لجنود من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ما أثار انتقادات في جميع أنحاء العالم.

وقالت: “على سبيل المثال، أعلن الجيش، في مايو/ أيار، أنه فتح تحقيقاً ضد جندي جرى تصويره وهو يحرق كتباً خلفه في جامعة الأقصى في قطاع غزة”.

وأضافت: “نشر جنود آخرون صورا ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يلعبون بالملابس الداخلية الموجودة في منازل نساء غزة”.

وتابعت “هآرتس”: “أثارت الصور ومقاطع الفيديو انتقادات حول العالم واعتبُرت تجاهلا صارخا لمحنة السكان المدنيين في قطاع غزة، كما قام العديد من الجنود بتوزيع وثائق لأنفسهم تدعم تجديد المستوطنات في قطاع غزة، خلافا للأوامر”.

ولأكثر من مرة قالت مؤسسات وبلديات في قطاع غزة، إن الجيش يتعمد تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية ما يتسبب بأزمة حادة في توفر مياه الشرب للمواطنين، فضلا عن منع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.

(الأناضول)