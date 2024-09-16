جيش الاحتلال يقصف مخبزا للنازحين ويوقع عشرات الضحايا بينهم نساء وأطفال فصلت رؤوسهم

غزة – “القدس العربي”:

شهدت الساعات الماضية تصعيدا إسرائيليا أكبر مما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، وارتكبت قوات الاحتلال سلسلة مجازر دامية، أدت إلى سقوط عشرات الضحايا، في الوقت الذي تواصل فيه الهجوم البري على المناطق الشرقية الجنوبية لمدينة غزة، وعلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، والتي تعرضت بعض مناطقها لعمليات نسف طالت عدة مبان.

الهجوم على حي الزيتون

وجاء ذلك في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال شن العديد من الهجمات على حي الشيخ رضوان، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية الحدود الشرقية للحي بالعديد من القذائف المدفعية.

كما تعرضت المناطق المجاورة لمنطقة المصلبة وشارع 8 ودوار دولة لعمليات قصف مدفعي عنيف، تخلله قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار من رشاشات ثقيلة على عدة مناطق في الحي.

وأكد سكان من الحي وجود قناص من جيش الاحتلال، يعتلي أحد المباني الواقعة جنوبي الحي، ويقوم بإطلاق النار على كل من يقترب من المنطقة.

إلى ذلك فقد هاجمت قوات الاحتلال منطقة الكلية الجامعية والمناطق الواقعة على أطراف حي الصبرة جنوب قطاع غزة، وأطلقت صوبها العديد من القذائف والرصاص الثقيل.

وجاء ذلك فيما تعرضت أطراف تل الهوا والشيخ عجلين لعمليات إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال المتوغلة على الأطراف، والمتواجدة في محيط “محور نتساريم” الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وفي بلدات قطاع غزة الشمالية، استمرت قوات الاحتلال في تنفيذ استهدافات عنيفة بالمدفعية للمناطق الحدودية الواقعة شرق بلدتي جباليا وبيت حانون.

مجزرة وسط القطاع

أما في وسط قطاع غزة، فقد ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة كبيرة، أدت إلى استشهاد 10 مواطنين، وذكرت مصادر طبية أن من بين الشهداء العشرة أطفال ونساء، وسقطوا في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة القصاص قرب مسجد القسام، فيما جرى نقل 15 إصابة إلى المشافي بينها إصابات خطرة.

وقد أدى القصف إلى تدمير المنزل المستهدف، وإلى إحداث دمار وخراب كبير في المنطقة المجاورة للاستهداف.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني بصعوبة من إنقاذ أطفال جرحى، بعد انتشالهم من تحت ركام منزل العائلة المستهدف.

وجاء ذلك في وقت تواصلت فيه عمليات قصف جيش الاحتلال للعديد من المناطق الواقعة قرب الحدود، أو قرب “محور نتساريم” من الجهة الجنوبية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، وتحديدا أحياء المفتي والدعوة ومنطقة وادي غزة، إضافة إلى عمليات قصف مماثلة طالت بلدة المغراقة الملاصقة للممر الإسرائيلي الأمني.

كما استهدفت قوات الاحتلال الأطراف الشمالية والشرقية لمخيم البريج بالقصف المدفعي وبزخات من الرصاص الثقيل الذي أطلقته الآليات العسكرية المتمركزة في تلك المناطق.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت أيضا بعمليات نسف لعدة منازل تقع شمال مخيم البريج، حيث سمع دوي انفجارات عالية هزت المنطقة الوسطى.

قطع رؤوس الأطفال

وفي الموازاة، سقط عدد خمسة شهداء وعدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال خيام النازحين في “مخيم الصمود” في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وذكرت مصادر طبية أن من بين الضحايا طفلة وصلت إلى المشفى مقطوعة الرأس، من شدة القصف.

وحسب مصادر محلية فإن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت المكان الذي يتواجد فيه “فرن الطين” الذين يستخدمه الأهالي في طهي الطعام وتجهيز الخبز، وبالعادة يكون مزدحما بالنازحين.

كما هاجمت قوات الاحتلال أكثر من مرة المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وقصفت بلدات بني سهيلا وخزاعة وعبسان والقرارة بالمدفعية.

وفي مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، والتي تتعرض لهجوم بري واسع منذ أكثر من أربعة أشهر، واصلت هناك قوات الاحتلال ارتكاب المجازر وعمليات القتل، وجاء ذلك في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال هجماتها البرية واستهدفت بالمدفعية المناطق الشرقية والشمالية للمدينة، كما جرى سماع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات قصف استهدفت وسط مدينة رفح.

وجاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال التمركز على طول الشريط الحدودي الفاصل بين مدينة رفح والأراضي المصرية، حيث تطلق النار من أسلحة ثقيلة تجاه أطراف المدينة القريبة.

وفي السياق، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت انه وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و76 إصابة، لافتة إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41226 شهيدا و95413 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.