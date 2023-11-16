سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

16 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
1

القدس: أعلن جيش الاحتلال، الخميس، أنه قصف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
ونشر الجيش عبر منصاته على وسائل التواصل، مقطع فيديو يظهر قصف المنزل بواسطة غارة نفذتها طائرة حربية.
وقال الجيش في بيان، إن “قوات الجيش هاجمت الليلة الماضية بالطائرات المقاتلة منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لمنظمة حماس”.
وزعم أن “المنزل كان يُستخدم، من بين أمور أخرى، كموقع لاجتماع كبار مسؤولي الحركة”.
ومنذ سنوات، يعيش هنية في قطر، حيث يوجد مكتب سياسي لحركة حماس.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول إبن آكسيل:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 7:21 ص

    يبدوا أن البشرية لم تعرف مثل هؤلاء الصهاينة في جنونهم و تشفيهم و شماتتهم ….. و سيكونون حتما ضحية هاته العقلية إن عاجل و إن آجل ……

    رد

أخبار ذات صلة

أمريكا تدعو للتهدئة في غزة وتجهز إسرائيل لحرب إقليمية
26 - أغسطس - 2024
وزير الأمن الإيراني: لا دور للمتسللين في اغتيال هنية
24 - أغسطس - 2024
غزة ليست الجزائر ولا فيتنام!
23 - أغسطس - 2024
حماس تعلن استشهاد عدد من مرافقي هنية وعاملين في مكتبه بقصف إسرائيلي
20 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية