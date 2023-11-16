جيش الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

القدس: أعلن جيش الاحتلال، الخميس، أنه قصف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ونشر الجيش عبر منصاته على وسائل التواصل، مقطع فيديو يظهر قصف المنزل بواسطة غارة نفذتها طائرة حربية.

وقال الجيش في بيان، إن “قوات الجيش هاجمت الليلة الماضية بالطائرات المقاتلة منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لمنظمة حماس”.

وزعم أن “المنزل كان يُستخدم، من بين أمور أخرى، كموقع لاجتماع كبار مسؤولي الحركة”.

ومنذ سنوات، يعيش هنية في قطر، حيث يوجد مكتب سياسي لحركة حماس.

(الأناضول)