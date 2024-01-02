جيش الاحتلال يقول إنه أحبط هجوما بطائرة مسيرة وشن غارات جوية على الحدود اللبنانية

تل أبيب- بيروت: ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، أن “خلية إرهابية” حاولت شن هجوم بطائرات مسيرة باتجاه الأراضي المحتلة الشمالية القريبة من الحدود مع لبنان.

وقال جيش الاحتلال: “تم استهداف الخلية الإرهابية بطائرة إسرائيلية قبل أن تتمكن من تنفيذ عمليات إطلاق الطائرات المسيرة”.

وأضاف: “أن مقاتلي حزب الله الموالين لإيران، حاولوا أيضا إطلاق طائرات مسيرة من منطقة مدنية في بلد مارون الراس بجنوب لبنان”.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “هذا مثال آخر على استخدام حزب الله لمناطق مدنية لنشاطه الإرهابي”.

وتبنى “حزب الله” هجوما على موقع إسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية وقال إنه “حقق ضربات مباشرة”.

وأكد مصدر أمني لبناني أن “المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مناطق في جنوب لبنان ردا على الهجوم”.

وأشار المصدر اللبناني إلى أن “الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفركلا بجنوب لبنان، وأن الغارة تسببت في أضرار مادية جسيمة في المناطق دون وقوع إصابات.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، أشار حزب الله إلى أنه أصاب جنديا إسرائيليا في شمال إسرائيل. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارات الجوية التي شنت من لبنان باتجاه منطقة أداميت في شمال إسرائيل أصابت خمسة من جنود الاحتياط الإسرائيليين الذين نقلوا إلى المستشفى.

في غضون ذلك، أعلنت حركة حزب الله الموالية لإيران مقتل ثلاثة مقاتلين في قرية كفركلا التي استهدفتها غارة جوية إسرائيلية في وقت سابق. ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فقدت حركة حزب الله 138 من مقاتليها في الغارات الإسرائيلية.

وحلقت طائرات إسرائيلية في وقت سابق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة بيروت ومناطق قريبة في جنوب لبنان من مناطق إسرائيلية في شمال إسرائيل. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق إنه نفذ المزيد من الهجمات الجوية والبرية في لبنان مستهدفا “مواقع كان يعمل فيها مسلحو حزب الله”.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله يتبادلون إطلاق النار عبر الحدود، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان تل أبيب الحرب على قطاع غزة، ردا على هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية واحتجاز أسرى ونقلهم إلى القطاع.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه في حال شن حزب الله حربا على بلاده، فإن بيروت وجنوب لبنان سوف يتعرضان لمصير قطاع غزة الذي شهد دمارا هائلا وسقوط آلاف الشهداء والجرحى جرا ء الهجمات الإسرائيلية.

(د ب أ)