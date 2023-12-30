جيش الاحتلال يقول إنه عثر على أحد مخابئ زعيم “حماس” السنوار وقام بتدميره- (فيديو)

غزة- تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر على أحد مخابئ زعيم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” يحيى السنوار في قطاع غزة وقام بتدميره.

وأضاف جيش الاحتلال مساء الجمعة أن المنزل يوجد بالقرب من مدينة غزة في الجزء الشمالي من القطاع.

ويعتقد الاحتلال أن السنوار يوجد في خان يونس في جنوب شرق القطاع. ويعد معقل حماس حاليا نقطة محورية في الهجوم البري الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووفقا للبيان الذي ذكر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي النبأ لأول مرة، فقد تم العثور على المخبأ المشتبه به بالقرب من مدينة غزة وتم تدميره “في الأسابيع الأخيرة”. وأوضح أن الجنود الإسرائيليين عثروا على مدخل نفق في قبو المنزل. وأدى النفق إلى ممرات تحت الأرض عمقها 20 مترا وطولها 218 مترا.

وتردد أن النفق كان مزودا بكهرباء وتهوية ونظام صرف صحي. كما تم تزويده بمصلى ومراحيض. وتم تصميمه لفترات إقامة طويلة ويمكن استخدامه أيضا كمركز قيادة. وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بعد الفحص الشامل للنفق، قامت وحدة عسكرية بتدميره.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

حذاء ودمية.. انتقادات واسعة لمذيعة إسرائيلية تستعرض ما وجده جنود الاحتلال في منزل يحيى #السنوار بغزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VbxWEVUyEx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 27, 2023

ويعتقد أن السنوار هو أحد مخططي الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأدى إلى اندلاع الحرب الحالية.

ومنذ ذلك الوقت، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)