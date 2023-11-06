سياسة | دولي

جيش الاحتلال يقول إنه “نسّق” مع الأردن إنزال مساعدات طبية جوا إلى غزة

منذ 59 دقيقة

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القدس: قال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إن إنزال المساعدات الطبية جوا إلى غزة الذي أعلنه الأردن خلال الليل، تم “بالتنسيق” مع الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الناطق “الليلة الماضية، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، ألقت طائرة أردنية معدات طبية ومواد غذائية للمستشفى الأردني في قطاع غزة. ستستخدم الطواقم الطبية هذه المعدات لمساعدة المرضى”.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال الليلة الماضية، إن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

(وكالات)

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