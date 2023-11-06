جيش الاحتلال يقول إنه “نسّق” مع الأردن إنزال مساعدات طبية جوا إلى غزة

القدس: قال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إن إنزال المساعدات الطبية جوا إلى غزة الذي أعلنه الأردن خلال الليل، تم “بالتنسيق” مع الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الناطق “الليلة الماضية، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، ألقت طائرة أردنية معدات طبية ومواد غذائية للمستشفى الأردني في قطاع غزة. ستستخدم الطواقم الطبية هذه المعدات لمساعدة المرضى”.

بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين pic.twitter.com/cvW0aX877K — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال الليلة الماضية، إن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

(وكالات)