سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يقيد فلسطينيا مصابا بمركبة ويستخدمه درعا بشريا في جنين- (فيديو)

22 - يونيو - 2024

حجم الخط
12

جنين (الضفة الغربية): أظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام فلسطينية تقييد قوات الجيش الإسرائيلي لمواطن فلسطيني مصاب بمقدمة مركبة عسكرية أثناء انسحابها من مدينة جنين، السبت، بعد اقتحام دام عدة ساعات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مدير مستشفى جنين وسام بكر أن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي عقب محاصرة قوات الاحتلال أحد المنازل بحي الجابريات في جنين، ومطالبة سكانه عبر مكبرات الصوت بالخروج.

وأضاف وسام أن قوات الاحتلال قامت بالتنكيل بأحد هؤلاء المصابين، حيث استخدمته كدرع بشري بعد تقييده على مقدمة جيب عسكري، فيما منعت طواقم الإسعاف من تقديم الإسعافات الأولية له وقامت باعتقاله.

ولفت إلى أن تلك القوات شنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في حي الجابريات، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، واعتقلت 4 شبان آخرين، بخلاف الشاب المصاب، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ملاحظ - الجزائر:
    يونيو 22, 2024 الساعة 10:51 م

    ه‍هه الجيش الأكثر أخلاقا 🤪🤪🤪

    رد
  2. يقول ابن آكسيل:
    يونيو 23, 2024 الساعة 8:10 ص

    جيش بدون شرف عسكري و هناك من لا زال يتحدث عن حل الدولتين جنبا لجنب ……؟ يا لها من تعاسة فكرية ……! لا يا سادة يا كرام التعايش اصبح مستحيل مع هؤلاء المجانين ……! الإنسانية حاضرة لزوالهم من فلسطين ……!الآن ………!

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

“الأزهر” يُدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية- (بيان)
31 - أغسطس - 2024
“عذبوني.. أريد أمي”.. غزي يروي مأساته بسجون إسرائيل
31 - أغسطس - 2024
فنلندا: الإجلاء القسري للفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي
30 - أغسطس - 2024
إصابة طفل فلسطيني ومسعفين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة- (فيديو) 
30 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية