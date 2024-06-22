جيش الاحتلال يقيد فلسطينيا مصابا بمركبة ويستخدمه درعا بشريا في جنين- (فيديو)

جنين (الضفة الغربية): أظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام فلسطينية تقييد قوات الجيش الإسرائيلي لمواطن فلسطيني مصاب بمقدمة مركبة عسكرية أثناء انسحابها من مدينة جنين، السبت، بعد اقتحام دام عدة ساعات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مدير مستشفى جنين وسام بكر أن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي عقب محاصرة قوات الاحتلال أحد المنازل بحي الجابريات في جنين، ومطالبة سكانه عبر مكبرات الصوت بالخروج.

تنكيل بالشاب المصاب في حي الجابريات بـ #جنين ووضعه على آلية عسكرية. pic.twitter.com/a8qqAtViiz — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) June 22, 2024

وأضاف وسام أن قوات الاحتلال قامت بالتنكيل بأحد هؤلاء المصابين، حيث استخدمته كدرع بشري بعد تقييده على مقدمة جيب عسكري، فيما منعت طواقم الإسعاف من تقديم الإسعافات الأولية له وقامت باعتقاله.

ولفت إلى أن تلك القوات شنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في حي الجابريات، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، واعتقلت 4 شبان آخرين، بخلاف الشاب المصاب، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم.

صورة للتنكيل بشاب مصاب في حي الجابريات بجنين ووضعه على آلية عسكرية كدرع بشري. pic.twitter.com/yNJ0APHuWl — علاء الحليسي (@eng_alaa_halisi) June 22, 2024

(الأناضول)