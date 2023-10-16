جيش الاحتلال يكشف عدد الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.. ومساعٍ للتوصل إلى اتفاق بشأنهم

القدس: تستمر المحادثات والمساعي، بشأن التوصل إلى اتفاق يتضمن الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية غربية لم تسمها، أن “محادثات جرت خلال الأيام الماضية، بشأن اتفاق إنساني لإطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة”.

وأوضحت أنه “في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى مثل هذه الصفقة، كما أن توقيتها لم يُحدد بعد”.

ونقلت عن دبلوماسي غربي قوله: “العمل على الصفقة مستمر، وخلال الأيام الماضية أصبحنا أكثر تفاؤلاً بإمكانية تحقيقها”.

وأشارت إلى رفض مصدر إسرائيلي التطرق إلى هذه المحادثات، أو تأكيد ما إذا كانت إسرائيل تلعب دورا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وقالت الصحيفة: “الأسئلة التي لا تزال معلقة هي ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على صفقة، لتبادل 36 أسيرة فلسطينية، مقابل بعض الرهائن الإسرائيليات، أو هل تفضل القيادة السياسية الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة النطاق ضد حماس على حساب إيذاء الرهائن، أو بدلا من ذلك سيفضلون عملية تنقذ بعضهم”.

واليوم الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، ارتفاع أعداد أسراه المحتجزين في قطاع غزة إلى 199، وجنوده القتلى إلى 291.

وقال متحدث باسم الجيش: “تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا، الجيش الإسرائيلي والدولة يعملان على مدار الساعة لإطلاق سراحهم”.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين ونزوح جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

(الأناضول)