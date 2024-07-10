جيش الاحتلال يلقي مناشير تأمر جميع سكان مدينة غزة بإخلائها

غزة- ألقى جيش الاحتلال، الأربعاء، آلاف المناشير على مدينة غزة لإجبار سكانها على إخلائها إلى مناطق حددها بأنها آمنة على حد زعمه، فيما تواجه المدينة هجوما ضاريا.

وحددت المناشير الموجهة إلى “كل المتواجدين في مدينة غزة” باللغة العربية، ما أسماها الاحتلال “طرقا آمنة” رُسمت عليها أسهم تشير إلى طرق وممرات الخروج من المدينة نحوالجنوب. وحذر الجيش من أن “مدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة”.

الاحتلال يلقي مناشير يدعو كل سكان مناطق مدينة غزة وشمالها للنزوح جنوبا ويصفها مناطق قتال خطير pic.twitter.com/aac11G4hM9 — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) July 10, 2024

(أ ف ب)