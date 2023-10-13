جيش الاحتلال يلقي مناشير تطالب سكان غزة بإخلاء منازلهم فورا

غزة (الأراضي الفلسطينية): ألقى الجيش الاسرائيلي الجمعة مناشير باللغة العربية في سماء غزة تطالب السكان بإخلاء منازلهم في المدينة فورا.
وجاء في المناشير “بيان عاجل… الى سكان مدينة غزة المنظمات الارهابية قد بدأت الحرب ضد دولة اسرائيل ومدينة غزة أصبحت ساحة معركة… عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه الى جنوب غزة، من أجل أمنكم وسلامتكم”. وأرفق الجيش المنشور برسم لخريطة غزة عليها أسهم تشير الى منطقة جنوب القطاع.
ويأتي إلقاء المنشورات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أمر سكان مدينة غزة بإخلائها والتوجه جنوبا.
وفي حين أشارت الأمم المتحدة الى أن الجيش أبلغها بضرورة حصول ذلك في غضون 24 ساعة، لم يؤكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا الاطار الزمني.
وتتزايد المخاوف على سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون والذين يعانون من الحرب الخامسة خلال 15 عاما في القطاع المحاصر منذ 2007، لا سيما بعدما شددت إسرائيل الحصار وقطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء.
وأعلنت الأمم المتحدة ليل الخميس أنّ أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في القطاع جراء القصف الإسرائيلي. ولجأ أكثر من 270 ألف شخص من هؤلاء إلى مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
(أ ف ب)
عادوا إلى أساليب الحرب النفسيّة في الحرب العالميّة الثانيّة…دلالة أنهم في { حيص بيص }.لاحداث ارتباك مؤدي إلى
شتات داخليّ مباين؛ ليستغلوه في كشف الأهداف التي لا تزال عنهم غائبة…خشية الكمائن.ليتذكروا أنّ الذي خطط
ونفذّ قبل أيام طوفان الأقصى؛ وضع في حساباته القصوى المواجهة المباشرة في غزة هاشم؛ جدّ النبيّ المصطفى.
اسرائيل تسعى لتهجير اهل غزة .. ولن يستجيب الاهالي … عدد كبير من القتلى المدنيين يعني اشتعال المنطقة برمتها … ولا احد يمكنه معرفة النتائج … انهم يدفعون المواجهة لوحدها الاقصى
الفلسطينيون موجودون فوق أرضهم وفي قراهم و منازلهم
الوافدون هم قطعان المستوطنين الذين جلبتهم المنضمات الصهيونية من كل الدول لتوطينهم مكان الفلسطينيين بعد تشريدهم بالمجازر وتدمير المنازل وجرف الاراضي الزراعية
على قطعان المستوطنين العودة الى أوطانهم الاصلية فقد جلبوا من كل مكان و لا يوجد مكان لهم فوق الارض العربية
إنهم (الإرهابيون الصهاينة) يريدون دفعهم نحو مصر.
سيفعلون ذلك حتى لو قالوا العكس كعادتهم , ومن المؤكد أنهم حصلوا على الضوء الأخضر من الإرهابيين الأمريكيين .على مصر أن تتصل بحلفائها … لقد حان الوقت للوقوف مثل القادة الحقيقيين ربما خطوة قوية ستعيدهم إلى الوراء وسيفكرون مرتين