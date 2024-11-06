جيش الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في النبطية جنوبي لبنان

القدس: أنذر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، سكان مناطق في محافظة النبطية جنوب لبنان، بإخلائها استعدادا لمهاجمتها بادعاء أنها قريبة “من منشآت لحزب الله”.

وقال أفيخاي أدرعي، متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، في بيان عبر حسابه على منصة إكس: “إلى جميع السكان المتواجدين بمنطقة النبطية أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سنعمل ضدها على المدى الزمني القريب”.

ونشر 4 خرائط حدد في كل منها مبنى باللون الأحمر، منذرا السكان داخلها وفي محيطها بالابتعاد مسافة لا تقل عن 500 متر.

وعادة فإن إنذارات كهذه تسبق هجمات إسرائيلية.

وتشهد عدة مناطق في لبنان حركة نزوح من السكان هربا من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

(الأناضول)