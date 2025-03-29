جيش الاحتلال ينذر بإخلاء 3 بلدات في خان يونس تمهيدا لقصفها

أنذر الجيش الإسرائيلي، السبت، سكان ثلاث بلدات في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لقصفها، بدعوى إطلاق قذائف “هاون” منها.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي بحسابه على منصة إكس.

وقال أدرعي: “إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة عبسان والقرارة وخربة خزاعة، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارات، عليكم الانتقال بشكل فوري غربا نحو مراكز الإيواء في منطقة المواصي”.

وادعى أن قرار الإخلاء جاء على خلفية إطلاق صواريخ من المنطقة تجاه أهداف إسرائيلية.

وفي وقت سابق السبت، ادعى الجيش في بيان أن ثلاث قذائف هاون أُطلقت من المنطقة تجاه قواته المتواجدة على مشارف (شرق) مدينة خان يونس، دون وقوع إصابات.

(الأناضول)