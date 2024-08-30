جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من خان يونس مخلّفاً دماراً هائلاً وجثامين في الطرقات- (صور وفيديو)

غزة: انسحب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد عملية عسكرية استمرت 22 يوما، مخلفا دمارا واسعا وجثامين في الطرقات وتحت أنقاض المنازل.

وتراجعت قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كانت تتوغل فيها إلى الأطراف الشرقية للمدينة بعد عملية عسكرية واسعة أطلقتها فيها قبل 22 يوماً.

وتمكن مواطنون من انتشال جثامين 10 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال عمليته العسكرية.

ووصلت الطواقم الطبية والدفاع المدني إلى المناطق التي انسحب منها الجيش، للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.

ووفق شهود عيان، فإن انسحاب القوات الإسرائيلية من خان يونس كشف عن دمار هائل في مئات المباني السكنية والمنازل وبالطرقات البنية التحتية جراء القصف وأعمال التجريف.

انتشال جثامين شهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شارع “5” في خانيونس

وتواصل القصف على مناطق عده بغزه pic.twitter.com/KoG9aM6PfS — Sundus ALnajjar (@Sundus_Alnajjr) August 30, 2024

آثار الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في حي المحطة وشارع "5" في خانيونس قبل أن تنسحب منهما صباح اليوم pic.twitter.com/0ncThTN5V4 — Tufan_Alaqsa طوفان الأقصى (@Tufan_ALaqssa) August 30, 2024

(الأناضول)