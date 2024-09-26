جيش الاحتلال ينسحب من مدينة جنين ومخيمها 

جنين: انسحب جيش الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت نحو 18 ساعة.
وكان شهود عيان أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها وفجّر منزلا فلسطينيا.
وقالوا إن جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية والشوارع في جنين.
واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال العملية 6 فلسطينيين على الأقل بحسب مصادر محلية.
وبالتزامن مع العملية، نفذ الجيش اقتحامات في عدة بلدات بجنين بينها عنزا واليامون وبرقين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “شهيدة عمرها 37 عاما، و4 إصابات بينها 3 سيدات من بلدة عنزا قرب جنين”، فيما أكدت وزارة الصحة “استشهاد المواطنة زهور قاسم عمور”.
وأوضحت الوزارة أن هناك “4 إصابات خطيرة بينها إصابة بالرصاص الحي في الرأس لمسنة (73 عاما) وإصابة حرجة جدا لطفلة (9 سنوات) وإصابة شاب بالفك بجروح خطيرة”.
وقال أيمن عبيدة، عضو مجلس بلدية القرية إن “قوة عسكرية خاصة إسرائيلية دخلت البلدة متنكرة داخل مركبة مدنية لاعتقال شاب، ثم تبعتها سيارات عسكرية”.
وأضاف أن عناصر القوة الخاصة “أطلقوا النار بشكل عشوائي ما أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة أخريات كن يجتمعن في بيت عزاء بالقرية”.
(الأناضول)