جيش الاحتلال ينشر تفاصيل جديدة عن نفق حزب الله- (فيديو)

منذ 2 ساعتين
جيش الاحتلال ينشر تفاصيل جديدة عن نفق حزب الله- (فيديو)

صورة نشرها جيش الاحتلال لمسار النفق الذي اكتشفه أمس

0
حجم الخط

لندن- “القدس العربي”: نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل جديدة، عن النفق الهجومي التابع لحزب الله، والذي أعلن عن اكتشافه الثلاثاء، ويخترق على الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن النفق يبدأ من قرية كفر كلا المتاخمة للحدود، ويمتد إلى داخل إسرائيل من مبنى مدني استخدم حتى عام 2014 كمصنع لأحجار البناء.

وأوضح الجيش أن طول النفق المكتشف يبلغ حوالي 200 متر، ويمتد إلى مسافة 40 مترا داخل اسرائيل، وأن عمقه حوالي 25 مترا تحت سطح الأرض، وعرضه مترين وارتفاعه مترين، وهو أكبر بكثير من معظم الأنفاق التي تحفرها حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف الجيش في بيانه أن حفر النفق استغرق عامين -بسبب وعورة التضاريس في تلك المنطقة، ويحتوي على خطوط كهرباء واتصالات، ومزود بالأكسجين.

ووفقا للجيش فإن فإن عين النفق تقع تحت منزل في قرية كفر كلا اللبنانية. وأنه لم يكن جاهزا للاستخدام ولم يشكل تهديدا مباشرا على سكان المنطقة.

ورفض الجيش الكشف عن الطريقة التي يخطط لاستخدامها من أجل تدمير النفق، في حين توقع البعض بأن يقوم الجيش بملئه بالإسمنت بهدف إغلاقه. وفي الماضي، استخدم الجيش أيضا متفجرات لهدم أنفاق.

يأتي ذلك، عقب إعلان جيش الاحتلال الثلاثاء، عن إطلاق حملة “درع الشمال”، لكشف وإحباط ما أسماها أنفاقاً إرهابية تقوم منظمة حزب الله الإرهابية بحفرها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وحسب بيان للناطق العسكري باسم جيش الاحتلال أمس، فإنه منذ العام 2014 يعمل في الجيش، طاقم خاص ومشترك لهيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية، الذي يقود منذ ذلك الحين التعامل العملياتي والتكنولوجي والاستخباراتي في قضية الأنفاق في الجبهة الشمالية.

وبعد اكتشاف النفق أمس، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، زعم فيه ظهور مقاتلين من حزب الله يتحركون داخل النفق.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع رئيس الأركان غادي ايزنكوت، مساء الثلاثاء، إن “النفق الذي تم اكتشافه على الحدود مع لبنان كان بداخله عناصر من حزب الله وكاميرات الجيش وثقتهم بداخله”،قبل أن يفروا من النفق ظناً منهم أن الكاميرا هي عبوة ناسفة.

كلمات مفتاحية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار متعلقة

مسؤولون من الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل يبحثون “التطورات على الحدود”

مسؤولون من الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل يبحثون “التطورات على الحدود”

منذ 53 دقيقة
إسرائيل تطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة “أنفاق” حزب الله

إسرائيل تطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة “أنفاق” حزب الله

منذ 14 ساعة
اللغة العارية

اللغة العارية

3 - ديسمبر - 2018
قيادي في حماس: بدأنا بجولة دولية لحشد الدعم للشعب الفلسطيني

قيادي في حماس: بدأنا بجولة دولية لحشد الدعم للشعب الفلسطيني

30 - نوفمبر - 2018

مختارات

ردا على “سي آي إيه”.. السعودية: ولي العهد لم يتواصل مع أي مسؤول حول إيذاء خاشقجي

ردا على “سي آي إيه”.. السعودية: ولي العهد لم يتواصل مع أي مسؤول حول إيذاء خاشقجي

منذ 1 ساعة
بعد إفادة مديرة “سي آي إيه”.. مشرعون أمريكيون يحملون بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

بعد إفادة مديرة “سي آي إيه”.. مشرعون أمريكيون يحملون بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

منذ 1 ساعة
 الولايات المتحدة تضغط على دول عربية لدعم اقتراح بإدانة حماس

 الولايات المتحدة تضغط على دول عربية لدعم اقتراح بإدانة حماس

منذ 2 ساعتين
مدعي اسطنبول يطلب اعتقال عسيري والقحطاني في قضية خاشقجي

مدعي اسطنبول يطلب اعتقال عسيري والقحطاني في قضية خاشقجي

منذ 2 ساعتين

إشترك في قائمتنا البريدية