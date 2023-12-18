جيش الاحتلال ينشر فيديو يدعي أنه للقيادي في كتائب القسام محمد السنوار

لندن- “القدس العربي”:

نشر جيش الاحتلال لقطات زعم الحصول عليها من قطاع غزة، تظهر القائد الكبير في كتائب القسام محمد السنوار، شقيق زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وهو يركب سيارة تسير عبر النفق الذي كشف عنه الاحتلال يوم الأحد.

وقال جيش الاحتلال إن السنوار هو المشرف على شبكة الأنفاق التي كلفت ملايين الدولارات في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه اكتشف “أكبر نفق لحماس” في غزة، يمتد بطول أربعة كيلومترات.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن جيش الاحتلال قوله إن النفق، الذي تم تأمينه “قبل بضعة أسابيع” ولكن تم الكشف عنه للرأي العام يوم الأحد، واسع بما يكفي لقيادة عربة كبيرة من خلاله، ويصل عمقه إلى 50 مترا تحت الأرض ومجهز بنظم لتوفير الكهرباء والتهوية والاتصالات.