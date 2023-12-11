جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات بمدن وبلدات في الضفة- (فيديوهات)

رام الله: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، وفق مصادر محلية فلسطينية.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي داهم مدن رام الله والبيرة (وسط)، ومخيم الدهيشة قرب بيت لحم (جنوب)، ومدينة قلقيلية (شمال)، ومخيم بلاطة قرب نابلس، وبلدات بمحافظات وجنين وطولكرم (شمال) والخليل (جنوب).

وأشار الشهود إلى أن “مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي”، استخدم فيها الأخير “الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع”.

وأوضحوا أن “اشتباكا وقع بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة”.

ووفق الشهود، اعتقل الجيش الإسرائيلي خلال المداهمات عددا من الفلسطينيين، فيما لم تصدر إحصائية رسمية محدثة عن إجمالي المعتقلين، حتى الساعة (06:30 ت.غ) من صباح الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الإثنين، ثمانية مواطنين من بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق القدس المحتلة، هم رائد ربيع أبو زيد، وزياد ربيع، وأحمد خالد ربيع، ومحمد صالح محسن أبو حرية، وعمر النوافلة، ومحمد داود بدر، وأحمد مازن أبو الريش، ومحمود دمدوم، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت شاباً وشابة من مدينة أريحا. وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ “وفا”، إن قوات الاحتلال اعتقلت معتصم فراس عمرو (19 عاماً)، وآية تيسير القواسمي (34 عاما)، عقب دهم منزلي عائلتيهما في حي كتف الواد بمدينة أريحا.

واعتقلت شقيقين، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، هما الشقيقان خليل ومحمد ياسين جبر، بعد دهم منزل ذويهما وتفتيشه.

كما اعتقلت الشاب عبد الله شناعة من مدينة قلقيلية.

واقتحمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، واعتقلت الطفل رضا رزق عودة مسالمة (17 عاماً)، وجميل زباينة، ونجله محمود من بلدة ترقوميا، وإياد عمرو، وإياس عادل النمورة من بلدة دورا، وأمين سر حركة “فتح” في إذنا لؤي سامي طميزي.

وأصيب شاب، برصاص الاحتلال، واعتقل اثنان آخران، خلال اقتحام بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وقالت مصادر “وفا” إن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر بلال أبو رداحة، وطارق نادر البياع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قيصر يعقوب نفيعات من يعبد، بعد اقتحام البلدة، وداهمت عدة منازل لأسرى محررين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: إبراهيم عبد الرحيم أبو بكر، وأسعد عصام قنيري، وسميح الشيخ نمر عمارنة، ومحمد مأمون عمارنة.

وفي بلدة كفردان غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسين عابد، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

وفي السياق، قالت مصادر طبية فلسطينية، إن ما يزيد عن 15 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي اليوم، جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي ببلدة “قفين” قرب طولكرم، ومخيم الفارعة قرب طوباس، ومخيم الفوار قرب الخليل.

ويتواصل ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إثر تنفيذ الجيش الإسرائيلي يوميا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتقل خلالها نحو 3730 فلسطينيا، وفق أحدث إحصائية لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

(الأناضول)