بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. حزب الله ينعى القيادي إبراهيم قبيسي- (صور وفيديو)

بيروت: نعى حزب الله اللبناني، ليل الثلاثاء الأربعاء، القائد العسكري بصفوفه إبراهيم محمد قبيسي الذي أعلنت إسرائيل في وقت سابق الثلاثاء اغتياله بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان: “بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي (الحاج أبو موسى) مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”.

ويستخدم الحزب تعبير “ارتقى شهيدا على طريق القدس” للإشارة إلى قتلاه بنيران الجيش الإسرائيلي.

حـ.ـزب الله ينعى القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شـ.ـهيداً على طريق القدس. pic.twitter.com/8mriGIxuXs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 24, 2024

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحصيلة الأولية تشير إلى استشهاد ستة في الغارة على بيروت وإصابة 15.

واستهدف الهجوم مبنى في منطقة الغبيري التي عادة ما تكون مكتظة بالناس في بيروت. وكشف أحد المصدرين الأمنيين عن صورة تظهر وقوع أضرار في الطابق الأخير من مبنى مؤلف من خمسة طوابق.

وذكرت السلطات اللبنانية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان أمس الإثنين أدت إلى استشهاد 558 شخصا، منهم 50 طفلا و94 امرأة، وإصابة 1835 إلى جانب نزوح عشرات الآلاف.

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان بحصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي اليوم على #الغبيري في #الضاحية_الجنوبية لبيروت حيث أدت إلى استـ.شهاد ستة أشخاص وإصابة خمسة عشر شخصا بجروح. pic.twitter.com/vxsajy0WUt — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) September 24, 2024

أنباء عن مقتل قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله، والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تنفيذ الهجوم بطائرات إف-35، التي خلفت دمارًا واسعًا في المبنى المستهدف ومحيطة بمنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.#الغبيري #الضاحية_الجنوبية #بيروت pic.twitter.com/JOVTtx8ap8 — صوت العرب (@sawtalarabb1) September 24, 2024

غارة “إسـ ـرائـ ـيلية” تستهدف منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت#ملحق pic.twitter.com/7fmEZqCwzE — Mulhak – ملحق (@Mulhak) September 24, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة جديدة من الضربات “واسعة النطاق” على أهداف لحزب الله الثلاثاء.

وقال في بيان إنه “ينفذ حاليا ضربات واسعة النطاق على أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في لبنان. ستُنشر التفاصيل لاحقًا”.