سياسة | عربي

بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. حزب الله ينعى القيادي إبراهيم قبيسي- (صور وفيديو)

24 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
9

بيروت: نعى  حزب الله اللبناني، ليل الثلاثاء الأربعاء، القائد العسكري بصفوفه إبراهيم محمد قبيسي الذي أعلنت إسرائيل في وقت سابق الثلاثاء اغتياله بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان: “بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي (الحاج أبو موسى) مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”.
ويستخدم الحزب تعبير “ارتقى شهيدا على طريق القدس” للإشارة إلى قتلاه بنيران الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحصيلة الأولية تشير إلى استشهاد ستة في الغارة على بيروت وإصابة 15.

واستهدف الهجوم مبنى في منطقة الغبيري التي عادة ما تكون مكتظة بالناس في بيروت. وكشف أحد المصدرين الأمنيين عن صورة تظهر وقوع أضرار في الطابق الأخير من مبنى مؤلف من خمسة طوابق.

وذكرت السلطات اللبنانية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان أمس الإثنين أدت إلى استشهاد 558 شخصا، منهم 50 طفلا و94 امرأة، وإصابة 1835 إلى جانب نزوح عشرات الآلاف.

 وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة جديدة من الضربات “واسعة النطاق” على أهداف لحزب الله الثلاثاء.

وقال في بيان إنه “ينفذ حاليا ضربات واسعة النطاق على أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في لبنان. ستُنشر التفاصيل لاحقًا”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول بشير:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 2:29 م

    الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت استهدفت قياديا بحزب الله. تم اغتبال ابراهيم قبيسي رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله. إن لله وإن إليه راجعون.

    رد
  2. يقول qoraish:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 2:36 م

    السؤال الذي يطرحه كل مسلم
    متى سيخرج زعماء الدول الإسلامية من سباتهم؟ والتحرك ضد هؤلاء المجرمين الصهاينة!
    لماذا المجرمين الصهاينة لا يخافون من الحرب ويريدونها والقادة العرب يخافون من الحرب ولا يريدونها !

    رد
    1. يقول كريم:
      سبتمبر 24, 2024 الساعة 5:56 م

      من الدولة التي ستبادر بالهجوم ؟ اعتقد سوريا هي من لها الجولان المحتل ؟ اما الدول الاخرى فيمكن في احسن الاحوال ان تدعم سوريا بالسلاح ودبلوماسيا .
      ام تظن انه ستأتي دولة من اقصى العالم الاسلامي لتدخل في حرب مع اسرائيل مما يعني ان الغرب كله والناتو سيدكها دكا فهذا كلام غير واقعي

  3. يقول الجنتلمان:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 2:58 م

    على القيادات في حزب الله اللجوء إلى الإنفاق مع المقاوميين.
    افعلوا كما فعل السنوار ورفاقه واختفوا عن رادارات النيتو.

    رد
  4. يقول الطاسة ضايعة:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 6:21 م

    البعض يتخذ مواقف سياسية ضد المقاومة ولا يؤمن بقيام دولة مقاومة تدافع عن الوطن. ولا أن يكون بلدا مقاوما. ومن يتخلى عن مبدأ الدفاع عن الوطن بوجه العدو يكون قد تخلى عن الدولة وعن القوة والعزة والاباء والنصر. وهل ترك الحزب وطنا بل دمرها ولا يريد ان يسير بركب الغرب ويتخلى عن وطنيته وثقافته بل ان يسير بركب الإيرانيين

    رد
  5. يقول مسلم عربي:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 9:17 م

    هل جزب الله مخترق من قبل الجواسيس الأمريكية والصهيونية ؟؟؟؟ فأمريكا لها سفير في لبنان

    رد
  6. يقول مصطفى:
    سبتمبر 25, 2024 الساعة 6:14 ص

    لا أفهم ماذا تفعلون في بيروت يصطادونهم مثل الدجاج ألم تفهمو بعد أنكم مخترقون بشكل رهيب جدا أنظرو كيف حمت حماس قادتها
    القائد مكانه بين جنده

    رد
  7. يقول إبراهيم:
    سبتمبر 25, 2024 الساعة 12:57 م

    لبنان بلد مفتوح..لا حصار ولا حدود مغلقة…أين أصحاب افتحوا لنا الحدود فقط وسنفعل كذا وكذا وكذا…

    رد
  8. يقول مستشرف:
    سبتمبر 25, 2024 الساعة 5:13 م

    هل اصبحت معلومات اسرائيل والقنوات المتصهينة أوثق وأسرع، ثم ما معنى أن تقتل اسرائيل كل يوم قائدا من حزب الله؟ لآنها تعرف مكانه؟ واسمه؟ ورتبته؟ بينما لم يحدث ذلك في غزة وفي كل حركات التحرر التي سبقت؟

    رد

أخبار ذات صلة

بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. حزب الله ينعى القيادي إبراهيم قبيسي
24 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية