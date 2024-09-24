بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. حزب الله ينعى القيادي إبراهيم قبيسي- (صور وفيديو)

بيروت: نعى حزب الله اللبناني، ليل الثلاثاء الأربعاء، القائد العسكري بصفوفه إبراهيم محمد قبيسي الذي أعلنت إسرائيل في وقت سابق الثلاثاء اغتياله بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية.
وقال الحزب في بيان: “بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي (الحاج أبو موسى) مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”.
ويستخدم الحزب تعبير “ارتقى شهيدا على طريق القدس” للإشارة إلى قتلاه بنيران الجيش الإسرائيلي.
حـ.ـزب الله ينعى القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شـ.ـهيداً على طريق القدس. pic.twitter.com/8mriGIxuXs
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 24, 2024
وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحصيلة الأولية تشير إلى استشهاد ستة في الغارة على بيروت وإصابة 15.
واستهدف الهجوم مبنى في منطقة الغبيري التي عادة ما تكون مكتظة بالناس في بيروت. وكشف أحد المصدرين الأمنيين عن صورة تظهر وقوع أضرار في الطابق الأخير من مبنى مؤلف من خمسة طوابق.
وذكرت السلطات اللبنانية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان أمس الإثنين أدت إلى استشهاد 558 شخصا، منهم 50 طفلا و94 امرأة، وإصابة 1835 إلى جانب نزوح عشرات الآلاف.
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان بحصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي اليوم على #الغبيري في #الضاحية_الجنوبية لبيروت حيث أدت إلى استـ.شهاد ستة أشخاص وإصابة خمسة عشر شخصا بجروح. pic.twitter.com/vxsajy0WUt
— Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) September 24, 2024
أنباء عن مقتل قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله، والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تنفيذ الهجوم بطائرات إف-35، التي خلفت دمارًا واسعًا في المبنى المستهدف ومحيطة بمنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.#الغبيري #الضاحية_الجنوبية #بيروت pic.twitter.com/JOVTtx8ap8
— صوت العرب (@sawtalarabb1) September 24, 2024
غارة “إسـ ـرائـ ـيلية” تستهدف منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت#ملحق pic.twitter.com/7fmEZqCwzE
— Mulhak – ملحق (@Mulhak) September 24, 2024
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة جديدة من الضربات “واسعة النطاق” على أهداف لحزب الله الثلاثاء.
وقال في بيان إنه “ينفذ حاليا ضربات واسعة النطاق على أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في لبنان. ستُنشر التفاصيل لاحقًا”.
الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت استهدفت قياديا بحزب الله. تم اغتبال ابراهيم قبيسي رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله. إن لله وإن إليه راجعون.
السؤال الذي يطرحه كل مسلم
متى سيخرج زعماء الدول الإسلامية من سباتهم؟ والتحرك ضد هؤلاء المجرمين الصهاينة!
لماذا المجرمين الصهاينة لا يخافون من الحرب ويريدونها والقادة العرب يخافون من الحرب ولا يريدونها !
من الدولة التي ستبادر بالهجوم ؟ اعتقد سوريا هي من لها الجولان المحتل ؟ اما الدول الاخرى فيمكن في احسن الاحوال ان تدعم سوريا بالسلاح ودبلوماسيا .
ام تظن انه ستأتي دولة من اقصى العالم الاسلامي لتدخل في حرب مع اسرائيل مما يعني ان الغرب كله والناتو سيدكها دكا فهذا كلام غير واقعي
على القيادات في حزب الله اللجوء إلى الإنفاق مع المقاوميين.
افعلوا كما فعل السنوار ورفاقه واختفوا عن رادارات النيتو.
البعض يتخذ مواقف سياسية ضد المقاومة ولا يؤمن بقيام دولة مقاومة تدافع عن الوطن. ولا أن يكون بلدا مقاوما. ومن يتخلى عن مبدأ الدفاع عن الوطن بوجه العدو يكون قد تخلى عن الدولة وعن القوة والعزة والاباء والنصر. وهل ترك الحزب وطنا بل دمرها ولا يريد ان يسير بركب الغرب ويتخلى عن وطنيته وثقافته بل ان يسير بركب الإيرانيين
هل جزب الله مخترق من قبل الجواسيس الأمريكية والصهيونية ؟؟؟؟ فأمريكا لها سفير في لبنان
لا أفهم ماذا تفعلون في بيروت يصطادونهم مثل الدجاج ألم تفهمو بعد أنكم مخترقون بشكل رهيب جدا أنظرو كيف حمت حماس قادتها
القائد مكانه بين جنده
لبنان بلد مفتوح..لا حصار ولا حدود مغلقة…أين أصحاب افتحوا لنا الحدود فقط وسنفعل كذا وكذا وكذا…
هل اصبحت معلومات اسرائيل والقنوات المتصهينة أوثق وأسرع، ثم ما معنى أن تقتل اسرائيل كل يوم قائدا من حزب الله؟ لآنها تعرف مكانه؟ واسمه؟ ورتبته؟ بينما لم يحدث ذلك في غزة وفي كل حركات التحرر التي سبقت؟