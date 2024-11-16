لثالث مرة السبت.. غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية و6 شهداء في غارة على بعلبك- (فيديوهات)

بيروت: قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن ستة أشخاص استُشهدوا بينهم ثلاثة أطفال وأصيب 11 آخرون في غارة إسرائيلية على قرية الخريبة في بعلبك اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية أن الشهداء الستة ينتمون جميعا الى العائلة نفسها. وقالت وزارة الصحة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على الخريبة أدت إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال يبلغ أحدهم ثلاث سنوات، وإصابة أحد عشر آخرين بجروح من بينهم خمسة أطفال إثنان منهم بحال خطرة”.

وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء السبت، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وهذه الموجة الثالثة من الغارات الإسرائيلية على الضاحية منذ صباح السبت، والسابعة منذ صباح الخميس.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، شنت مقاتلات إسرائيلية، مساء السبت، 3 غارات عنيفة على منطقة حارة حريك.

وفي وقت سابق السبت، قالت وكالة أنباء لبنان إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة عنيفة على حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية.

وكان جيش الاحتلال، قد وجّه السبت، إنذارا إلى سكان مبانٍ في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بإخلائها “فورا” تمهيدا لقصفها.

الغـ.ـارات على حارة حريك دمّرت 4 مبانٍ في شارع عباس الموسوي، ومبنى بجانب بلدية حارة حريك ولا تزال أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة. pic.twitter.com/pIZbKSLaEM — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 16, 2024

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، على منصة “إكس”، مرفقا خرائط تم الإشارة فيها على مبانٍ باللون الأحمر، “إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك”.

وزعم أن أهالي تلك المنطقة “موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب”.

وأضاف: “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

والجمعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ 4 موجات من الغارات في ضاحية بيروت الجنوبية، مدعيا أنه استهدف “مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومقرات وبنى إرهابية”.

آثار الدمار في منطقة حارة حريك جراء الغارة التي استهدفت مبنى خلف مبنى البلدية وعلى مقربة من منزل السيد محمد حسين فضل الله pic.twitter.com/A1NzSktroL — Yahia Dhaine (@DhaineYahi95343) November 16, 2024

إلى ذلك، رصدت إسرائيل السبت، صاروخا أطلق من الشرق واعترضته قبل أن يدخل أجواء البلاد، بالإضافة إلى اعتراض 4 طائرات مسيرة أُطلقت من لبنان في الجليل الغربي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رصده واعتراضه صاروخا أطلق من الشرق، لكنه لم يدخل أجواء البلاد، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوبا.

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي تعبير “جهة الشرق” للإشارة إلى المسيّرات التي تطلق من العراق.

في بيان منفصل، قال الجيش إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من لبنان تجاه الجليل الغربي.

وكان الجيش قد أفاد بانطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة نهاريا، ومناطق عدة في الجليل الغربي قبل أن يعلن عن اعتراض المسيرتين.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان تجاه الجليل الغربي، ما يرفع عدد المسيرات التي تم اعتراضها منذ صباح السبت في شمال إسرائيل إلى 4.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”: “إثر الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو طائرتين مسيرتين انطلقتا من الأجواء اللبنانية”.

وأضاف البيان أنه “تم تفعيل صفارات الإنذار خوفا من سقوط شظايا صواريخ اعتراضية”.

(الأناضول)