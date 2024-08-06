جيش الاحتلال ينفذ هجمات عنيفة على قطاع غزة توقع ضحايا وينسف منازل في رفح

غزة – “القدس العربي”:

تصاعد حدة القصف الإسرائيلي بشكل خطير على قطاع غزة، وشن جيش الاحتلال عدة غارات جوية وعمليات قصف مدفعي، طال عدة مناطق، كما تعمد نسف مبان في المناطق الواقعة شرق مدينة رفح، التي تشهد توغلا بريا.

الهجمات على غزة

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية وعمليات قصف مدفعي عنيف على العديد من أحياء مدينة غزة، وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال أطلق قذيفة مدفعية في محيط المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوبي المدينة، كما قام الطيران الحربي والمدفعية بقصف أطراف حي الزيتون الشرقية، وذلك بالتزامن مع قصف طال أيضا أطراف حي تل الهوا.

وقصفت زوارق حربية إسرائيلية بعدة قذائف منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وقد كشف تراجع جيش الاحتلال من بعض مناطق جنوب مدينة غزة، عن حجم الدمار والخراب الكبيرين في أحياء تل الهوا والصبرة والشيخ عجلين.

وأعلن جهاز الدفاع المدني أن الآليات الإسرائيلية تراجعت من محيط منطقة الأبراج وبرشلونة في تل الهوا، حيث تتواجد حاليا في منطقة تقع خلف الكلية الجامعية.

وأوضح أنه ️بعد المتابعة الميدانية المستمرة، فإن تلك القوات طوال فترة توغلها في تلك المناطق، كانت تستهدف كل من حاول الوصول لشارع 8، وقتله على الفور، لافتا إلى أنه استشهد 16 مواطنا فلسطينيا منذ بدء التوغل قبل أسبوعين تقريبا، مؤكدا وجود شهداء آخرين في تلك المناطق يصعب على طواقم الإنقاذ الوصول إليهم لخطورة المنطقة.

وأشار أيضا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت خلال عمليات توغلها لمنطقة تل الهوا عددا كبيرا من المباني السكنية، وجرفت البنى التحتية في محيط الكلية الجامعية.

وفي شمال قطاع غزة استمرت هجمات جيش الاحتلال على العديد من المناطق، فقصفت المدفعية الأطراف الشرقية لبلدة جباليا، فيما قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار من رشاشات ثقيلة تجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.

شهداء وسط القطاع

وجاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه تلك القوات تشن هجمات عنيفة على مناطق وسط قطاع غزة.

وسقط عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع.

إلى ذلك فقد نفذت طائرات الاحتلال غارات على مناطق تقع شمال مخيم النصيرات، كما استهدفت هجمات أخرى للطيران الحربي والمدفعية أحياء في بلدتي الزهراء والمغراقة والأطراف الشمالية الغربية للمنطقة الوسطى.

كما استهدفت قوات الاحتلال منطقة محيط جسر وادي غزة بإطلاق النار من أسلحة رشاشة ثقيلة على تلك المناطق.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في منطقة المشاعلة بدير البلح، وكان عدد من المواطنين أصيبوا ليل الاثنين خلال قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة اللحام جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

نسف منازل رفح

وترافقت هذه الهجمات مع أخرى عنيفة استهدفت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث تعرضت الكثير منها لعمليات قصف جوي ومدفعي.

وفي مدينة رفح، استمرت عمليات التوغل البري لجيش الاحتلال، الذي يطال غالبية أحياء ومخيمات المدينة الواقعة على أقصى الحدود الجنوبية للقطاع.

وشن الطيران الحربي غارات عنيفة على المناطق الشرقية للمدينة، تخللها نسف مبان في بلدة الشوكة.

كما قامت المدفعية الإسرائيلية وسلاح الطيران بتنفيذ عدة غارات على وسط المدينة، وأخرى على المناطق الغربية وتحديدا حيي السعودي وتل السلطان.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتوغلة غرب المدينة أطلقت النار من أسلحة ثقيلة تجاه المنازل، فيما حلق بكثافة الطيران الاستطلاعي من نوع “كواد كابتر”.

تشديد الحصار

ويأتي تصاعد العدوان ضد قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال تشديد إجراءات الحصار، وإغلاق معبر رفح البري منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحول دون سفر مرضى غزة من المعبر المغلق منذ بدء الهجوم البري على رفح قبل 92 يوما، كما تقلص بشكل كبير دخول البضائع والسلع عن السكان المحاصرين، وتدخل كميات قليلة على معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة الاحتلال الكاملة، وقد أدى ذلك إلى شح المواد التموينية والأدوية.

وكانت منظمات إغاثة دولية حذرت من خطر نقص الطعام والدواء، وقالت إنه يزيد من حجم المأساة ويدفع بالأمور نحو المجاعة.