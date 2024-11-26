جيش الاحتلال يهاجم بعنف مناطق التوغل البري شمال وجنوب القطاع

غزة – “القدس العربي”:

استمر التصعيد الإسرائيلي والقصف العنيف الذي تنفذه قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، خاصة على مناطق الشمال التي تخضع لعملية برية واسعة، شردت الغالبية العظمى للسكان هناك، وسط حصار طال الأكل والدواء.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتكاب جيش الاحتلال ثلاث مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و108 اصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت إن حصيلة العدوان ارتفعت الى 44,249 شهيدا و104,746 اصابة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

هذا وجددت قوات الاحتلال غاراتها الجوية وعمليات القصف المدفعي العنيف، على العديد من الأحياء الواقعة شمال القطاع، وذكرت مصادر محلية أن الطيران الحربي نفذ غارات على عدة مربعات سكنية في مخيم جباليا الذي تحتل قوات الاحتلال معظم أحيائه، إلى جانب عمليات قصف مدفعي واستهدافات من الطيران المسير “كواد كابتر”.

حصيلة العدوان ارتفعت الى 44,249 شهيدا و104,746 اصابة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي

وشهد المخيم تحركات جديدة لآليات الاحتلال، قامت باقتحام أحياء ومربعات جديدة، وسط عمليات تجريف وهدم للمباني، في الوقت الذي مارست ذات الأفعال في منطقة مشروع بيت لاهيا، الذي تعرض خلال الأسبوع الماضي لدمار كبير جدا، طال الكثير من المنازل هناك بالحرق أو الهدم، وذكرت المصادر المحلية أن قصفا مدفعيا عنيفا طال محيط نادي بيت لاهيا وشارع مسلم.

إلى ذلك فقد واصلت قوات الاحتلال هجماتها على مدينة غزة، وشهدت المناطق الشرقية للمدينة التي هددها الاحتلال بالنزوح القسري مطلع الأسبوع الجاري، هجمات عنيفة بالمدفعية والقصف الجوي الذي دمر عدة منازل شرق حي الشجاعية وعلى أطراف حي التفاح.

كذلك استهدفت قوات الاحتلال من جديد الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة غزة، وقصفت عدة مربعات في حي الزيتون، تركزت على محيط شارع 8 ومنطقة المصلبة ودوار الكويت.

كما قامت بقصف الأطراف المحيطة بالكلية الجامعية جنوب حي الصبرة، ومحيط منطقة أبو شريعة، وأطلقت كذلك قنابل دخانية في محيط المجمع الإسلامي، وذكر شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل عنيف حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية المتوغلة جنوب الحي النيران من أسلحة رشاشة ثقيلة.

وفي السياق، هاجمت قوات الاحتلال العديد من المناطق الواقعة وسط قطاع غزة، وتعرضت الأطراف الشمالية الشرقية والشمالية الغربية لمخيم النصيرات لقصف مدفعي، وإطلاق نار من قوات الاحتلال المتوغلة على الأطراف القريبة من “محور نتساريم”.

وتخلل الهجمات الجديدة قيام طائرات مسيرة “كواد كابتر”، بإطلاق نار على تجمعات للمواطنين، خلال تواجدهم على مقربة من الأطراف الشمالية للمخيم.

وجاء ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه أطراف مخيمي البريج والمغازي المجاورين لهجمات مماثلة.

وفي مدينة رفح، وعلى وقع استمرار عملية التوغل البرية في المدينة، هاجمت قوات الاحتلال أكثر من مرة المناطق الشمالية والشرقية بالمدفعية.

وقامت الآليات المتوغلة غرب المدينة وتحديدا في حيي السعودي وتل السلطان بتحركات في عدة مربعات سكنية، كما عملت على قصف تلك الأحياء بالمدفعية.

وذكر شهود عيان أن الآليات المتوغلة أطلقت النار أكثر من مرة على المناطق القريبة من مواصي رفح، والتي يتواجد فيها عدد كبير من النازحين.