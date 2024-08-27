جيش الاحتلال يهاجم منازل مأهولة ومناطق النزوح وينفذ “أحزمة نارية” ويوقع عشرات الضحايا في غزة

غزة – “القدس العربي”:

لم يتغير شكل الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، حيث واصلت قوات الاحتلال الهجمات البرية في مناطق التوغل، على وقع غارات جوية وقصف مدفعي عنيف على المناطق التي يتكدس فيها النازحون، مما أوقع عشرات الضحايا الجدد، جراء استهداف منازل سكنية.

توسيع رقعة التوغل

ونفذت قوات الاحتلال العديد من الهجمات على مدينة خان يونس جنوب القطاع، التي تنفذ في عدة بلدات وأحياء فيها عمليات توغل برية.

وحتى ظهر الثلاثاء، وصل 12 شهيدا إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، جراء غارات جوية إسرائيلية على مناطق عدة في المدينة.

وقصفت الطائرات الحربية أكثر من مكان في المدينة وضواحيها، حيث استهدفت بغارتين جويتين مناطق تقع وسط المدينة، كما قصفت قوات الاحتلال شقة سكنية لعائلة الشاعر في الحي الهولندي غربي المدينة.

كما قامت قوات الاحتلال بتوسيع نطاق التوغل داخل أحياء تقع في البلدات الشرقية، وذلك على وقع قصف جوي ومدفعي، استهدفا بلدات خزاعة والقرارة وبني سهيلا وعبسان.

وسمع دوي انفجارات عالية من تلك المناطق، ناجمة عن تفجير جيش الاحتلال العديد من المنازل في تلك المناطق.

إلى ذلك فقد طالت الغارات الجوية والقصف المدفعي مناطق أخرى تقع غرب المدينة، من بينها مناطق في “المواصي” التي طلب جيش الاحتلال من سكان بلدات شرق وجنوب مدينة خان يونس النزوح القسري إليها.

وقام الطيران المروحي الحربي بإطلاق النار على منطقة الزنة شرقي المدينة.

نزوح في مرفأ خان يونس

ولا يزال سكان المناطق التي لم تصلها تهديدات الاحتلال بش عملية برية، يخشون من توسيع نطاق تلك العمليات، ووصول إنذارات إليهم، على غرار ما قامت به قوات الاحتلال على مدار الأسبوعين الماضيين.

وبشكل يومي يزداد عدد النازحين الذين يفرون من مناطق العمليات البرية ومحيطها، هربا من القصف الإسرائيلي، وباتت المناطق الغربية لمدينة خان يونس ممتلئة بالكامل.

واضطر النازحون لإقامة خيامهم في اللسان البحري لمرفأ المدينة الصغير، غير مكترثين بوصول مياه البحر لخيامهم، وذلك بعد أن امتلأ شاطئ المدينة كما شواطئ وسط القطاع بالكامل بخيام النازحين، الذين فروا إليها قبل إنذارات الاخلاء الأخيرة من مدينة رفح ومناطق أخرى شمال قطاع غزة، ومن المناطق الحدودية لوسط القطاع.

وفي هذا السياق، أكد جهاز الدفاع المدني، أن قوات الاحتلال تنتهج خلال توغلاتها العسكرية في المناطق السكنية بالقطاع “سياسة تشريد ونزوح المواطنين المدنيين تحت نيران أسلحتها وقذائف دباباتها العشوائية”، لافتا إلى أن ذلك تسبب في قتل وإصابة المئات منهم.

ضغط على مناطق النزوح

هذا ونفذت قوات الاحتلال هجمات دامية على وسط القطاع، في دير البلح.

في الموازاة استمرت مأساة سكان وسط قطاع غزة، بسبب ازدياد الضغط على مناطق النزوح في مخيم النصيرات وبلدة المغازي والمناطق الغربية لمدينة دير البلح، بعد إنذارات الاخلاء الأخيرة، والتي جاءت على ما يقدر بنصف مساحة المدينة، إلى جانب مخيم المغازي وبلدة المصدر.

ومن جديد اضطر النازحون في محيط مشفى الأقصى وفي داخل المشفى لمغادرة أماكنهم، والتوجه إلى المنطقة القريبة من بحر المدينة، بعد تصاعد عمليات الاستهداف للمناطق القريبة من المشفى، وذلك بعد تلقيها قبل يومين إنذارات اخلاء قسري.

وقال أبو أمجد وهو أحد الشبان الذين حضروا إلى المشفى لإخراج والدته التي تتلقى العلاج بسبب معاناتها من مرض القلب، وتتلقى العلاج لـ “القدس العربي”، إن وضع والدته لا يزال غير مستقر، وإنهم اضطروا إلى ذلك، خشية من اقتحام المشفى أو المناطق المحيطة به، وعدم القدرة على الوصول إليها، وخشية من قتل المرضى والمصابين، كما حدث مع المرضى في مشفى الشفاء بمدينة غزة.

وعبر مرضى آخرون عن خشيتهم من اقتحام المشفى، وتأثير ذلك على صحتهم، وكان من بينهم مرضى غسيل الكلى، الذين لا يتوفر لهم أي مكان آخر وسط القطاع لخضوعهم لجلسات الغسيل وعددها مرتان أسبوعيا، في حال قام جيش الاحتلال بدخول المنطقة المحيطة للمشفى، أو اقتحام أقسامه.

وجاء ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال من عمليات القصف المدفعي والجوي للحدود الشرقية للمدينة، بهدف التمهيد لاستمرار توغل الدبابات والآليات العسكرية التي بدأت بنشاطات عسكرية منذ ثلاثة أيام في تلك المناطق، وقد تركز القصف المدفعي على منطقة أبو عريف في المدينة.

كما قامت قوات الاحتلال بشن هجمات مدفعية على بلدة المصدر ومخيم المغازي، وطالت هجمات مماثلة الحدود الشرقية لمخيم البريج، وتحديدا بلوك رقم 12.

وسجل كذلك قيام جيش الاحتلال بشن غارات عنيفة على شمال مخيم النصيرات، كان من بينها استهداف الطيران الحربي لأحد المنازل السكنية، وكذلك قصفت مدفعية الاحتلال بلدة المغراقة القريبة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المناطق أكثر من مرة.

وفي مدينة رفح، تواصلت العملية البرية لجيش الاحتلال، والتي تطال جميع أحياء ومخيمات المدينة، وتقترب من دخول شهرها الرابع على التوالي.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار والقذائف صوب منطقة “مواصي” رفح، كما قامت قوات الاحتلال بشن عدة هجمات على حيي تل السلطان والسعودي ومنطقة “الشاكوش” غربا.

عملية برية شرق غزة

وفي مدينة غزة، أبقت قوات الاحتلال على توغلها البري على الحدود الشرقية لحي الزيتون، وذلك على وقع مجازر دامية في المدينة.

كذلك قامت قوات الاحتلال المتوغلة على حدود حي الزيتون بعمليات قصف مدفعي عنيف، للعديد من المناطق المجاورة، وأبلغ مواطنون عن سقوط قذائف على شارع رقم 8 ومنطقة دولة، وشارع صلاح الدين.

وذكرت مصادر محلية أن أصوات انفجارات عنيفة هزت المناطق القريبة من الهجوم البري لجيش الاحتلال، ناجمة عن تنفيذ غارات على شكل أحزمة نارية.

وأبلغ السكان عن وجود جنود من وحدات القناصة الإسرائيلية يعتلون مباني على مقربة من المناطق السكنية، ويقومون بإطلاق النار على كل من يقترب من منطقة التوغل البري.

إلى ذلك فقد استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق أخرى في حي الصبرة، كما شهدت أطراف الحي إطلاق قنابل انارة من قبل قوات الاحتلال.

وتخلل الهجوم على مدينة غزة، قيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق عدة قذائف على حي تل الهوا جنوب المدينة.