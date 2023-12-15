سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يهاجم مواقع لحماس عند الحدود بين غزة ومصر

15 - ديسمبر - 2023

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القدس: قال جيش الاحتلال، الجمعة، إنه هاجم خلال الأيام الأخيرة مواقع لحركة حماس في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، باستخدام مقاتلات ومروحيات وطائرات مسيرة.
وأضاف في بيان: “قامت الطائرات والمروحيات الحربية والطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية، خلال الأسبوع الجاري، بتدمير مواقع عسكرية ونقاط حراسة ونقاط مراقبة ومستودعات أسلحة، وغرف قيادة وسيطرة تابعة لأجهزة الأمن العام التابعة لحماس”.

وأشار إلى أن هذه العمليات نفذت ضد مواقع “تقع في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر”، بحسب البيان.
وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن مقاتلي حماس، “كانوا يعملون انطلاقا من المواقع التي تمت مهاجمتها في منطقة رفح”.
كما ادعى أن الهجمات التي نفذت في تلك المنطقة “تضر بقدرة حماس على تهريب المزيد من الأسلحة إلى القطاع”.
ولم يصدر رد فوري من حماس أو الجانب المصري على الادعاءات التي أوردها الجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 12:41 م

    هل ستشتعل جبهة مصر الفرعونية يا عينيا كما تشتعل النار في الهشيم 🇵🇸✌️🔥🐒🔥

    رد

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