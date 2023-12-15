جيش الاحتلال يهاجم مواقع لحماس عند الحدود بين غزة ومصر

القدس: قال جيش الاحتلال، الجمعة، إنه هاجم خلال الأيام الأخيرة مواقع لحركة حماس في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، باستخدام مقاتلات ومروحيات وطائرات مسيرة.

وأضاف في بيان: “قامت الطائرات والمروحيات الحربية والطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية، خلال الأسبوع الجاري، بتدمير مواقع عسكرية ونقاط حراسة ونقاط مراقبة ومستودعات أسلحة، وغرف قيادة وسيطرة تابعة لأجهزة الأمن العام التابعة لحماس”.

◾️إذا كانت بعلم مصر السيسي فهذه مصيبة، وإن نفذت بدون ذلك فالمصيبة أعظم ! هل تدك حدود مصر دون علم ؟ هل هي احتفالات بفوزه بولاية ثالثة ؟

◾️بحسب مراسل واي نت "ويمكن التقدير أن الهجمات تم تنفيذها بالتنسيق مع الجانب المصري بسبب حساسيتها."

أكمل الجيش الإسرائيلي موجة غير عادية من… pic.twitter.com/wRLR3LpdA2 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 15, 2023

وأشار إلى أن هذه العمليات نفذت ضد مواقع “تقع في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر”، بحسب البيان.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن مقاتلي حماس، “كانوا يعملون انطلاقا من المواقع التي تمت مهاجمتها في منطقة رفح”.

كما ادعى أن الهجمات التي نفذت في تلك المنطقة “تضر بقدرة حماس على تهريب المزيد من الأسلحة إلى القطاع”.

ولم يصدر رد فوري من حماس أو الجانب المصري على الادعاءات التي أوردها الجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)