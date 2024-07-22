جيش الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين جنوب القدس

رام الله: هدم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، منزلين في قرية الولجة جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة؛ بذريعة “البناء بدون ترخيص”.

وقال رئيس مجلس قروي قرية الولجة، خضر الأعرج، إن “قوة عسكرية داهمت القرية جنوب القدس المحتلة، الاثنين، وشرعت في هدم منزلين؛ بزعم البناء بدون ترخيص”.

وأوضح أن “الأراضي التي حدث فيها الهدم بالبلدة (تتبع محافظة بيت لحم) تقع إداريا في حدود بلدية القدس القريبة”.

وسبق وهدمت جرافات إسرائيلية، الاثنين الماضي، 4 منازل في القرية بذات الذريعة.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية في القدس تمنح رخص البناء للمستوطنات اليهودية في المدينة، بينما تشدد القيود على منح رخص البناء للفلسطينيين.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية)، هدمت إسرائيل 318 منشأة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2024.

(الأناضول)