جيش الاحتلال يهدم منزلين ويعتقل طلبة من “جامعة النجاح” في الضفة- (فيديوهات)

رام الله: هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، منزلين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، واقتحم “جامعة النجاح الوطنية”، واعتقل عددا من طلابها بالتزامن مع اقتحامات واسعة واعتقالات نفذها في عدة مناطق.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية (جهة حكومية) محمد الشيخ للأناضول، إن عملية الهدم “جرت في مدينة قلقيلية (شمال)، واستهدفت منزليّ أسيرين سابقين، بذريعة البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة”.

وأضاف أن الهدم “جرى في منطقة تقع ضمن المخطط الهيكلي لمدينة قلقيلية، ومعترف بها من الجانب الإسرائيلي”.

وتابع: “سلطات الاحتلال أخطرت قبل شهور صاحبيّ المنزلين بقرار الهدم، بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة، فأوكلا محاميا واتخذا الإجراءات اللازمة، ومع ذلك تم الهدم”.

ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني “أن يكون الهدم انتقاميا من صاحبي المنزلين، وضمن سياسة جديدة للحكومة اليمينية الإسرائيلية هدفها الهدم سريعا وعدم انتظار قرارات المحاكم”.

وفي مدينة نابلس، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي “جامعة النجاح الوطنية” (خاصة) واعتقل عددا من طلابها، في أول اقتحام إسرائيلي للجامعة منذ حصارها عام 1992، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.

وقال شاهد عيان للأناضول، إن نحو 25 طالبا كانوا يعتصمون منذ أيام داخل حرم الجامعة لتحقيق مطالب تتعلق بحياتهم الجامعية، لكن قوة إسرائيلية اقتحمت الجامعة واعتدت على حراسها بالضرب واعتقلت الطلبة المعتصمين.

The Israeli occupation forces detain a number of students after raiding An Najah National University in Nablus. 15.1.24

اعتقال عدد من الطلبة المعتصمين في جامعة النجاح الوطنية في نابلس pic.twitter.com/V0M2htGChL

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 15, 2024