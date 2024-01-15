جيش الاحتلال يهدم منزلين ويعتقل طلبة من “جامعة النجاح” في الضفة- (فيديوهات)

رام الله: هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، منزلين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، واقتحم “جامعة النجاح الوطنية”، واعتقل عددا من طلابها بالتزامن مع اقتحامات واسعة واعتقالات نفذها في عدة مناطق.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية (جهة حكومية) محمد الشيخ للأناضول، إن عملية الهدم “جرت في مدينة قلقيلية (شمال)، واستهدفت منزليّ أسيرين سابقين، بذريعة البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة”.

وأضاف أن الهدم “جرى في منطقة تقع ضمن المخطط الهيكلي لمدينة قلقيلية، ومعترف بها من الجانب الإسرائيلي”.

🎥- جرافة الاحتلال تهدم منزل الأسير المحرر بسام ياسين بمدينة #قلقيلية pic.twitter.com/L8Fr1n2P9F — عربي بوست (@arabic_post) January 15, 2024

وتابع: “سلطات الاحتلال أخطرت قبل شهور صاحبيّ المنزلين بقرار الهدم، بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة، فأوكلا محاميا واتخذا الإجراءات اللازمة، ومع ذلك تم الهدم”.

ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني “أن يكون الهدم انتقاميا من صاحبي المنزلين، وضمن سياسة جديدة للحكومة اليمينية الإسرائيلية هدفها الهدم سريعا وعدم انتظار قرارات المحاكم”.

◾منزل الأسير المحرر صالح ابو صالح عقب هدمه من قبل الاحتلال في مدينة قلقيلية قبل قليل. pic.twitter.com/LzvDCd2j2O — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 15, 2024

وفي مدينة نابلس، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي “جامعة النجاح الوطنية” (خاصة) واعتقل عددا من طلابها، في أول اقتحام إسرائيلي للجامعة منذ حصارها عام 1992، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.

وقال شاهد عيان للأناضول، إن نحو 25 طالبا كانوا يعتصمون منذ أيام داخل حرم الجامعة لتحقيق مطالب تتعلق بحياتهم الجامعية، لكن قوة إسرائيلية اقتحمت الجامعة واعتدت على حراسها بالضرب واعتقلت الطلبة المعتصمين.

The Israeli occupation forces detain a number of students after raiding An Najah National University in Nablus. 15.1.24 اعتقال عدد من الطلبة المعتصمين في جامعة النجاح الوطنية في نابلس pic.twitter.com/V0M2htGChL — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 15, 2024

وأدانت الجامعة في بيان “اقتحام قوة من جيش الاحتلال لحرمها (..) واعتقال عدد من موظفيها والاعتداء عليهم، وإحداث خراب في ممتلكاتها ومبانيها”.

وأضافت أن الاقتحام “يشكل انتهاكا صارخا وجليا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية والجامعات، يضاف إلى جرائم الاحتلال بحق المسيرة التعليمية ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس المحتلة”.

وحملت الجامعة “الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامة موظفيها وطلبتها الذين تم اعتقالهم من داخل ساحات الجامعة” مضيفة أنها “ستكلف محاميها للدفاع عن أبنائنا الطلبة المعتقلين”.

من جهتها، أدانت نقابة العاملين في الجامعة، في بيان منفصل، الاقتحام “والاعتداء على حرس الجامعة وإصابة عدد منهم والإقدام على اعتقال عدد من الطلبة المعتصمين من أجل مطالب نقابية خاصة بالطلبة وإحداث خراب في ممتلكاتها ومبانيها”.

وفي سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامه مناطق متفرقة من الضفة، وفق وكالة “وفا” منها: الخليل وبيت لحم (جنوب)، أريحا (شرق)، القدس ورام الله (وسط)، جنين ونابلس وقلقيلية (شمال).

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، وزاد الاقتحامات للمدن والمخيمات، مخلفا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بحسب بيانات وزارة الصحة في رام الله.

وخلّفت الحرب على غزة حتى الأحد “23 ألفا و968 شهيدا و60 ألفا و582 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)