سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يهدم 3 منازل فلسطينية شرقي الضفة

18 - مارس - 2024

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أريحا (شرقي الضفة): هدم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 3 منازل فلسطينية شرقي الضفة الغربية المحتلة؛ بدعوى “البناء دون ترخيص”.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية داهمت منطقة المنطار شرقي محافظة أريحا، برفقة جرافات عسكرية، وهدمت منزلا قيد الإنشاء ومنزلين متنقلين وأسوارا.

وأضافوا أن القوة هدمت المنشآت بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة “ج”، حسب “اتفاقية أوسلو2” لعام 1995.

وحتى الساعة (11:00 ت.غ)، لم تصدر إفادة رسمية فلسطينية أو إسرائيلية بشأن عمليات الهدم الجديدة.

وتشهد أريحا عمليات هدم متصاعدة منذ ما يزيد عن عام.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج”، دون تراخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق الفلسطينيين.

وصنَّفت اتفاقية “أوسلو 2” أراضي الضفة إلى 3 مناطق هي : “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتُشكّل الأخيرة نحو 60 في المئة من مساحة الضفة.

وتأتي عملية هدم الاثنين في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، يرافقها تصعيد عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

(الأناضول)

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  1. يقول qoraish:
    مارس 18, 2024 الساعة 1:32 م

    ويستمر الاستعمار الصهيوني بدعم من المجتمع الدولي.
    الصمت = التواطؤ

    رد

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