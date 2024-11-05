جيش الاحتلال يواصل إبادة العائلات.. نسف مبانٍ وقصف خيام نازحين.. و”القسام” تجهز على 5 جنود إسرائيليين

غزة- “القدس العربي”:

استهلت قوات الاحتلال اليوم الـ396 لحرب الإبادة ضد قطاع غزة، بسلسلة مجازر دامية، طالت منازل في مناطق الشمال، والعديد من مناطق “نزوح الخيام”، ما أدى إلى استشهاد عشرات الضحايا بينهم أطفال.

مجازر العائلات

وكان أكبر المجازر الدموية تلك التي وقعت في بلدة بيت لاهيا، التي تتعرض غالبية مناطقها لهجوم بري عنيف تشنه قوات الاحتلال منذ أكثر من شهر، حيث سقط في استهداف طائرات الاحتلالالحربية فجرا لمنزل 25 شهيدا، بينهم 13 طفلا، وعشرات المصابين، فيما لا يزال هناك مفقودون تحت الركام، من عائلات “أبو ستة” و”المصري” و”مطاوع”.

وذكرت مصادر محلية أن المنزل المستهدف كان يأوي نازحين، وأن عمليات انتشال الضحايا كانت صعبة للغاية، في ظل استمرار تعطل عمل فرق الدفاع المدني، وصعوبة عمل طواقم الإسعاف.

وصبيحة الثلاثاء، شيع المواطنون على عجل ضحايا المجزرة، بعد أن جرى لفّهم بقطع من البلاستيك، لافتقار مناطق الشمال إلى الأكفان.

وسقط أربعة شهداء وعدد من الإصابات، جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة “جنيد” في منطقة جباليا البلد.

وأطلق المواطنون مناشدات لانتشال الشهداء والجرحى وإنقاذ العالقين تحت أنقاض منزل لعائلة “شاهين” في بلدة بيت لاهيا، جرى استهدافه بالطيران الحربي.

إلى ذلك، استمرت عمليات الاستهداف العنيف لمناطق التوغل في مخيم جباليا وبيت لاهيا. وسُجل قيام الطيران الحربي بشن غارات جوية على تلك المناطق، مع إطلاق القوات المتوغلة النار بشكل عشوائي في عدة اتجاهات، وذك لمنع حركة المواطنين المحاصرين.

وحسب المعلومات التي ترد من هناك، فإن قوات الاحتلال قامت باستخدام “الروبوتات المتفجرة” لنسف عدة مربعات سكنية في مخيم جباليا، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق متفرقة بعد كل عملية تفجير.

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” النار على مستشفى كمال عدوان، في إطار استهدافاتها المستمرة للمشفى.

وفي السياق، اقترفت قوات الاحتلال مجزرة أخرى في مدينة غزة، حيث قصفت منزلا لعائلة الشرفا في شارع غزة القديم بحي التفاح، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين.

وأعلنت مصادر طبية عن إصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” قنابل على مناطق متفرقة من حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

كذلك قامت طائرات الاحتلال بشن غارات على شرق مدينة غزة، واستهدفت عيادة حي الزيتون بالقصف المدفعي، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات المتوغلة جنوب الحي، كما قامت بقصف مدفعي آخر استهدف محيط الكلية الجامعية وشارع 8 جنوبي جنوب حي الصبرة المجاور.

استهداف خيام النازحين

أما في وسط قطاع غزة، فسقط شهيدان، جراء قصف قوات الاحتلال خيمة تأوي نازحين في مدينة دير البلح.

وفي هجوم آخر، سقط أربعة مواطنين هم رجل وامرأة وطفلان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين ببلدة الزوايدة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته، ليلتحق بعائلته التي قضت في قصف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل عدة أسابيع.

وذكر شهود عيان من مخيم النصيرات، أن الكثير من القذائف المدفعية سقطت على مناطق خلاء وقرب المنازل في أحياء الدعوة ومحيط شركة الكهرباء، وكانت تحدث أصوات انفجارات عالية، وهو أمر شابه ما تعرضت له المناطق الشمالية والشرقية لمخيم البريج والشرقية لمخيم المغازي.

إلى ذلك، هاجمت قوات الاحتلال مناطق النزوح جنوبي قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد ثلاثة مواطنين وسقوط عدد من المصابين، جراء استهداف الطيران الحربي، خيمة تأوي نازحين في منطقة معن شرقي مدينة خان يونس.، كما سقط شهيد وجريح في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة.

في الموازاة، استشهد شاب في قصف إسرائيلي استهدف شرق مدينة رفح. وفي هجوم آخر، استشهد شابان حين استهدفت طائرات الاحتلال دراجة في منطقة خربة العدس شمالي المدينة، كما جرى انتشال جثمان شهيد مجهول الهوية من المناطق الشرقية لرفح.

وأعلنت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات، أسفرت عن وصول 17 شهيدا و86 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 43,391 شهيدا، و102,347 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

إلى ذلك، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عدة هجمات مسلحة، طالت قوات الاحتلال المتوغلة في مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت الكتائب عن تمكن ناشطيها من الإجهاز على قوة إسرائيلية راجلة قوامها 5 جنود من المسافة صفر، بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، خلال تواجدها في شارع “الهوجا” وسط مخيم جباليا.

وقالت أيضا إن ناشطيها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105″، خلال تواجدها قرب مستشفى اليمن السعيد وسط معسكر جباليا. كما أعلنت عن استهداف دبابة “ميركفاه” أخرى بعبوة شديدة الانفجار في مخيم جباليا.

وقالت أيضا إنها هاجمت قوات الاحتلال المتواجدة شرق حي الشجاعية بعدد من قذائف الهاون.