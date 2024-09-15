جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر.. سقوط ضحايا بينهم نساء في غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

غزة – “القدس العربي”:

استمرت قوات الاحتلال بارتكاب العديد من المجازر الدامية في قطاع غزة، في سياق الحرب المستمرة منذ أكثر من 11 شهرا، وسقط ضحايا في غارات جوية وعمليات قصف مدفعي استهدفت كافة مناطق القطاع.

مجازر في مدينة غزة

وجاء ذلك في وقت هاجمت فيه قوات الاحتلال بشكل عنيف حي الزيتون الذي يتعرض للأسبوع الثالث على التوالي لهجوم بري يطال الأطراف الشرقية والجنوبية للحي.

وقصفت قوات الاحتلال العديد من المربعات السكنية في الحي، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية بعنف المناطق القريبة من الحدود الشرقية للحي، كما استهدفت المدفعية والطيران الحربي المناطق الواقعة خلف شارع 8 ودوار دولة.

إلى ذلك فقد شاركت طائرات مروحية في الهجمات، وأطلقت النار أكثر من مرة على تلك المناطق، فيما وصلت صليات من الرصاص إلى مربعات تقع وسط الحي.

كما استمرت الهجمات على الأطراف الجنوبية لحي الصبرة، والقريبة من مناطق التوغل البري لجيش الاحتلال، وتحديدا في محيط الكلية الجامعية.

وذكرت مصادر محلية أن الطيران الحربي المروحي والمدفعية الإسرائيلية استهدفا أيضا أطراف حيي تل الهوا والشيخ عجلين الجنوبية، خاصة القريبة من “محور نتساريم”، الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وقصفت قوات الاحتلال أيضا حدود بلدتي جباليا وبيت حانون، وسجل سقوط العديد من قذائف المدفعية الإسرائيلية عليها.

وتعرضت منطقة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة لقصف مدفعي عنيف أيضا.

هجمات على وسط القطاع

في الموازاة استمرت هجمات جيش الاحتلال العنيفة على وسط قطاع غزة، والذي تعرضت مناطقه خلال الأيام الماضية لهجمات دامية.

واستهدف الطيران الحربي مناطق تقع في بلدة المغراقة، القريبة من “محور نتساريم” من الجهة الجنوبية، كما شهدت المناطق الغربية الشمالية لمخيم النصيرات عمليات إطلاق نار من قبل المروحيات الإسرائيلية.

وقال سكان من المخيم إن جيش الاحتلال استهدف كالعادة بالقذائف المدفعية الأحياء الواقعة شمال المخيم، حيث سقطت القذائف على أطراف حيي المفتي والدعوة وأطراف البلوك الجديد في المخيم.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط عيادة “الأونروا” في مخيم المغازي، كما أطلقت طائرة مسيرة من نوع “كواد كوبتر” النار صوب منازل المواطنين خلف المسجد الكبير جنوبي المغازي.

كما هاجمت قوات الاحتلال بلدات بني سهيلا وعبسان والقرارة القريبة من الحدود الشرقية لمدينة خان يونس.

وحسب مصادر محلية فإن قذائف المدفعية سقطت على مقربة من سكن المواطنين الذين عادوا إليها مؤخرا، بعد هجوم بري عنيف شنه جيش الاحتلال.

إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال قصفا بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما هاجمت قوات جيش الاحتلال التي تتوغل في غالبية أحياء ومناطق مدينة رفح، الأطراف الشرقية للمدينة، واستهدفتها بالقذائف المدفعية والقصف الجوي، وسمع دوي انفجارات في بلدتي الشوكة والنصر.

وفي السياق، لا تزال سلطات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على قطاع غزة، وذلك باستمرارها إغلاق معبر رفح الفاصل عن مصر، منذ بدء العملية البرية ضد مدينة رفح قبل 132 يوما، وهو أمر أثر كثيرا على كميات الطعام والدواء في القطاع، والتي باتت تدخل بكميات قليلة فقط من معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة الاحتلال بالكامل.