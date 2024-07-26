جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر.. قصف جوي وتوغل بري عنيف يوقعان عشرات الضحايا

غزة – “القدس العربي”:

استمرت هجمات جيش الاحتلال الدامية ضد قطاع غزة، وكان أعنفها تلك التي ارتكبت في مدينة خان يونس، التي تتعرض بلداتها الشرقية لعملية توغل بري عنيفة، وعلى مناطق وسط القطاع التي تتعرض لهجمات مدفعية بعد ترحيل سكان مخيم البريج.

تدمير المنازل فوق السكان

وقد شهدت مناطق عدة في مدينة غزة هجمات عنيفة شنتها قوات الاحتلال، وعلاوة عن عمليات القصف المدفعي شنت الطائرات الحربية عدة غارات استهدفت عدة منازل.

كمت قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وليل الخميس، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين أربعة شهداء وعددا من الإصابات، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة “النمر” في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وشنت الطائرات أيضا غارة على منزل آخر في الحي الذي يتعرض يوميا لهجمات إسرائيلية.

وقصفت الطائرات الحربية منزلًا لعائلة “بهار” في حي الشجاعية شرقي المدينة، كما قصفت الطائرات الحربية منزلًا آخر لعائلة ياسين في منطقة شارع النديم في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

إلى ذلك فقد تعرضت المناطق الشرقية للمدينة والجنوبية لاستهداف شديد من قبل المدفعية الإسرائيلية، وقال مواطنون إن الاستهدافات تركزت على أطراف حي الزيتون، حيث أطلق جيش الاحتلال قنابل دخانية هناك، كما استهدف أطراف حي تل الهوا الجنوبية.

وذكرت فرق الدفاع المدني، أن قوات الاحتلال أطلقت أيضا قذائف من المدفعية والرصاص من قبل الطائرات المسيرة على المناطق الشرقية لأحياء التفاح والشعف والشجاعية.

وطالت هجمات الاحتلال أيضا منطقة شارع 10 جنوب حي الصبرة، وأحدثت الهجمات حالة هلع شديد في صفوف المواطنين.

نزوح وهجمات على الوسطى

وفي وسط قطاع غزة، استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي، على العديد من المناطق التي تعج بأعداد كبيرة من النازحين، الذين فروا إليها من مدينة غزة وشمالها، ومن مدينة رفح التي تتعرض لهجوم بري كبير، ومؤخرا من الحدود الشرقية لمدينة خان يونس.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، وطال القصف أيضا حدود بلدتي المغراقة والزهراء، القريبتين من منطقة “محور نتساريم” الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وقام جيش الاحتلال بنسف العديد من المنازل في بلدة المغراقة، حيث سمع دوي الانفجارات من أماكن في عمق المنطقة الوسطى.

وليل الخميس شنت طائرة حربية إسرائيلية غارة استهدفت أحد أبراج “عين جالوت” جنوب مخيم النصيرات.

كما طال القصف المدفعي العنيف أطراف مخيم البريج، وشوهدت تلك الانفجارات من مناطق أخرى وسط القطاع، كما شوهدت سحب دخان تغطي أجزاء واسعة من شرق المخيم، بعد إطلاق جيش الاحتلال قنابل دخانية.

واستهدف القصف المدفعي أيضا منطقتي “أبو رصاص” والنادي بمخيم البريج.

وطالت غارات إسرائيلية أيضا حدود مخيم المغازي المجاور، وسقطت عدة قذائف على محيط مقبرة المخيم، وكذلك سقطت أخرى على الحدود الشرقية لمدينة دير البلح، على غرار الأيام الماضية.

توغل خان يونس

وفي مدينة خان يونس حيث تتعرض بلداتها الشمالية لعملية توغل بري عنيفة، استمرت الغارات الدامية التي تنفذها قوات الاحتلال لليوم الخامس على التوالي.

وسقطت شهيدتان وعدد من الإصابات في قصف منزل لعائلة أبو دقة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

كما استشهد مواطنان في استهداف إسرائيلي لمنطقة حي الشيخ ناصر شرق خان يونس.

ووقعت عدد من الإصابات جراء قنصهم من قبل جنود الاحتلال، قرب دوار بني سهيلا.

هذا ولا تزال هناك جثث كثيرة لشهداء قضوا خلال رحلة النزوح القسري، وآخرين قضوا في استهداف منازلهم، حيث لم تتمكن طواقم الإسعاف والانقاذ من الوصول إليهم، بسبب وقوعهم داخل مناطق التوغل.

واستهدفت قوات الاحتلال العديد من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية، ولم يعرف حجم الخسائر في تلك المناطق، لعدم قدرة طواقم الإنقاذ والاسعاف على الوصول إلى المناطق الواقعة في نطاق التوغل البري لقوات الاحتلال.

وسمع دوي انفجارات عنيفة في بلدات بني سهيلا وعبسان وخزاعة والقرارة، كما سمعت على مدار ساعات اليوم أصوات إطلاق نار كثيف من قبل الآليات العسكرية والطائرات المروحية.

وحسب مصادر محلية فإن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسف مبان جديدة في بلدة القرارة، وفي مناطق التوغل البري.

ولا تزال هناك العديد من العوائل محاصرة داخل مناطق سكنها في مناطق التوغل، بعد أن قام جيش الاحتلال بالدخول المفاجئ لتلك المناطق، دون أن يترك للسكان وقتا كافيا للنزوح.

ومنذ اليوم الأول للعملية البرية التي بدأت قبل خمسة أيام، وصل إلى مجمع ناصر الطبي أكثر من 150 شهيدا، وعشرات الإصابات، عدا عن الشهداء الذين ما زالوا في مناطق العمليات العسكرية.

وفي السياق، استمر الهجوم البري على مدينة رفح جنوبي القطاع، حيث شنت قوات الاحتلال غارات جوية عنيفة على شرق المدينة، كما قصفت بالمدفعية تلك المناطق.

وكانت طواقم الإسعاف، انتشلت شهيدة جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة قريبة من مفترق مصبح، شمالي مدينة رفح.

وذكرت مصادر طبية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة النصر شمالي شرق المدينة، كما تعرضت المناطق الغربية في المدينة لهجمات أخرى شنتها قوات الاحتلال، بالقصف الجوي والمدفعي.