جيش الاحتلال يواصل الغارات ويدمر المنازل ويقصف غزة جوا وبرا وبحرا

غزة – “القدس العربي”:

استمر نزيف الدم الفلسطيني، وذلك مع استمرار تصعيد قوات الاحتلال هجماتها على كافة أنحاء قطاع غزة، وسقط عدد من الضحايا بينهم أطفال صغار، في الهجمات الدامية الجديدة، والتي استمرت على وقع عمليات التوغل البري والتدمير المتعمد للمنازل والبنى التحتية.

مجازر على وقع الانسحاب

وفي مدينة خان يونس، وبعد انسحاب جيش الاحتلال، وبدء مهام طواقم الإسعاف والطوارئ، جرى حتى ظهر الجمعة، انتشال جثامين 16 شهيدا، من المنازل التي كانت ضمن نطاق العملية البرية، ومن الشوارع، وقد بدا على الكثير منها التحلل، حيث جرى نقل الجثامين إلى مشفيي ناصر والأوروبي.

هذا وقد شهدت الأطراف الحدودية الشرقية لمدينة خان يونس العديد من الهجمات المدفعية، بعد انسحاب قوات الاحتلال، وحتى ساعات قليلة قبل الانسحاب فجر الجمعة من مناطق التوغل، وكانت قوات الاحتلال قد قصفت بغارتين جويتين منطقة السطر الغربي، كما استهدفت بالقصف الجوي والمدفعي منطقتي “المحطة” و”الكتيبة”، وسط المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت بلدة بني سهيلا أكثر من مرة، فيما سقط عدد من المصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في بلدة الفخاري شرق المدينة أيضا.

وفي مدينة رفح، شهدت الساعات الـ 24 الماضية، قيام جيش الاحتلال بنسف المزيد من مباني المدينة، خاصة في الأحياء الواقعة في الجهة الغربية.

وتخلل الهجمات الأخيرة على رفح، قصف جوي ومدفعي على مناطق الوسط، وعلى حي البرازيل القريب من الحدود الفاصلة عن مصر.

كما قامت بعمليات استهداف مركزة طالت حيي تل السلطان والسعودي غربي المدينة.

الهجوم على الوسط

أما في وسط قطاع غزة، حيث يكثر النازحون، الذين تركوا مناطق سكنهم، فسقط عدد من الشهداء والمصابين، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مدينة دبر البلح.

كذلك قامت قوات الاحتلال بشن هجمات استهدف خلالها عدة مبان ومنشآت وأراض، شرق مدينة دير البلح، وذلك رغم تراجعها قليلا من منطقة شارع صلاح الدين.

إلى ذلك فقد أطلقت قوات الاحتلال قذائف مدفعية على أطراف بلدة المصدر ومخيمات البريج والمغازي الشرقية.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المناطق، بعد دوي انفجارات عالية جدا، سمعت في غالبية أرجاء المنطقة الوسطى، وقد أحدثت حالة هلع شديدة في صفوف السكان، خشية من اقتراب تساقط هذه القذائف على مناطق سكنهم ونزوحهم.

وفي السياق، شنت قوات الاحتلال عدة هجمات على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، كان من بينها إطلاق آليات الاحتلال القريبة من تلك الأماكن، نيران أسلحتها الرشاشة على العديد من المباني، كما شاركت الطائرات المسيرة من نوع “كواد كابتر” في تلك الهجمات.

التوغل في غزة

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية النار، على محيط منطقة المصلبة ودوار دولة في حي الزيتون في مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف تلك المناطق وعمليات قصف جوي نفذتها مقاتلات حربية، طالت مناطق التوغل في ذلك الحي.

وقامت قوات الاحتلال بشن غارات وعمليات قصف جوي على أطراف حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وطال القصف منطقة الكلية الجامعية وشارعي 8 و10.

وشارك طائرات مروحية إسرائيلية في الهجوم، حيث أطلقت النار على المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون.

وأطقت آليات الاحتلال المتمركزة في محيط شارع 8 النار باتجاه المناطق الجنوبية لحيي الصبرة وتل الهوا.

واستهدفت قوات الاحتلال أيضا أحياء تل الهوا والشيح عجلين بالكثير من عمليات القصف المدفعي.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار صوب ساحل مدينة غزة.

وقامت قوات الاحتلال بشن هجمات مدفعية على العديد من المناطق الحدودية الشرقية، وتحديدا بلدات جباليا وبيت حانون.

وفي سياق قريب، قام جيش الاحتلال بإطلاق سراح عدد من الأسرى، من حاجز بيت حانون “إيرز”، شمال قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بداية الحرب، حيث اعتاد على إطلاق سراح الأسرى إلى مناطق جنوب قطاع غزة، حتى وإن كان مكان سكنهم عند الاعتقال مناطق شمال القطاع.