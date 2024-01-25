جيش الاحتلال يواصل المجازر وارتقاء عشرات الشهداء في خان يونس ومناطق شمال قطاع غزة

غزة- “القدس العربي”:

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن القتال العنيف في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، على مدى الأيام الثلاثة الماضية، يتسبب بخسائر في الأرواح وأضرار في البنية التحتية المدنية، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال هجماتها الدامية ضد المدينة، بعد توسيع رقعة الاحتياج البري موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

الهجوم على خان يونس

وأكدت “الأونروا” في تقرير جديد لها يتناول الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة خان يونس طال أكبر ملجأ لها في المنطقة الجنوبية.

وذكرت أنه حتى 22 كانون الثاني، نزح ما يصل إلى 1,7 مليون شخص (أو أكثر من 75 بالمئة من السكان) في مختلف أنحاء قطاع غزة، بعضهم عدة مرات.

وأشارت إلى أنه يتم إجبار العائلات على الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان، وذلك في أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف والقتال في مدينة خان يونس والمناطق الوسطى في الأيام الأخيرة.

ولفتت إلى أن هذا العدد يشمل مليون فرد يسكنون في أو بالقرب من ملاجئ الطوارئ، أو الملاجئ غير الرسمية، وأنه حتى تاريخ 12 تشرين الأول، كان ما يقرب من 160 ألف نازح مسجلين في محافظتي شمال غزة ومدينة غزة.

وأكدت في ذات الوقت، أن قدرتها على تقديم الدعم الإنساني وتحديث البيانات في المناطق المذكورة “مقيدة بشدة”.

وتتعمد سلطات الاحتلال إصدار أوامر تطالب فيها سكان العديد من مناطق قطاع غزة بالإخلاء القسري إلى مناطق أخرى في منطقة “المواصي” غرب مدينة خان يونس، أو في مدينة دير البلح وسط القطاع، أو في مدينة رفح جنوبا. ومع ذلك، تقوم بشن غارات إما على النازحين خلال رحلات النزوح، أو في مناطق النزوح الجديدة.

هجمات ضد ملاجئ “الأونروا”

وأشارت الوكالة إلى أن الكثير من ملاجئها تعرضت لعمليات إطلاق نار وقصف من الجيش الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين، من بينهم ستة قضوا في هجوم وقع يوم الأربعاء الماضي، خلال الهجوم البري الحالي الواسع على مدينة خان يونس.

وبحسب تقرير “الأونروا” فإنه بالإجمال، استشهد ما لا يقل عن 341 نازحا يلتجئون في ملاجئها، فيما أصيب 1,180 على الأقل منذ بدء الحرب.

وأوضحت أيضا أنه تم الإبلاغ عن 249 حادثة أثرت على مبانيها، وعلى الأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء الحرب، حيث أصيبت 70 منشأة تابعة لها إصابة مباشرة، بالإضافة إلى 71 منشأة مختلفة تابعة لـ”الأونروا” أصيبت بأضرار جانبية.

واستدل تقرير “الأونروا” بالأرقام التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، وذكرت أن آخر إحصائية تقول إنه قتل ما لا يقل عن 25,295 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأن حوالي 70 بالمئة منهم هم من النساء والأطفال، كما أصيب أكثر من 63,000 فلسطيني آخر بجروح.

وكان المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، أشار إلى ارتفاع عدد النازحين في رفح، مما يفوق القدرة على تقديم الخدمات.

وأكد على الحاجة لزيادة توصيل المعدات المنقذة للحياة إلى غزة، واصفا الأوضاع في مناطق شمال غزة بـ”الصعبة جداً”.

وقال إن الطواقم الطبية تعاني صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع أعداد الضحايا وندرة المستلزمات الطبية، وأضاف: “نحن بحاجة لزيادة كميات الوقود خاصة في شمال غزة لتشغيل المستشفيات”.

وضع طبي خطير

إلى ذلك، فقد واصلت قوات الاحتلال هجماتها الدامية ضد قطاع غزة، حيث كان أكثر الهجمات دموية في مدينة خان يونس التي تتعرض لهجوم بري وحشي.

وبحسب مصادر طبية ومحلية، فإن القصف على خان يونس تصاعد خلال الساعات الماضية، حيث استهدفت قوات الاحتلال مربعات سكنية جديدة، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، في قصف الاحتلال على منطقة السطر الغربي، شمالي خان يونس، كما استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب 20 جريحا، نقلوا الى مجمع ناصر الطبي، إثر قصف مدرسة تؤوي نازحين.

واستشهد مواطنون آخرون في منطقتي “المعسكر” و”المشروع” في خان يونس، جراء غارات استهدفت عدة منازل.

كما أبقى جيش الاحتلال على حصار مشفى ناصر، وهو المشفى الرئيس في خان يونس، وكذلك مشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر، ما اضطر الطواقم الطبية إلى إجلاء المصابين الذين تمكنت من الوصول إليهم، إلى مشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح.

كما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء، بينهم 4 أطفال، وأصيب العشرات بقصف طال مربعاً سكنياً كاملاً بمنطقة المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استهدفت إحدى الغارات الإسرائيلية بلدة جباليا شمالي مدينة غزة.

كذلك أفادت مصادر طبية، باستشهاد 20 مواطنا، واصابة 150 آخرين، عند “مفرق الكويت” الواقع على طريق صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وذلك عقب إطلاق جيش الاحتلال قذائف مدفعية ورصاصا بشكل كثيف صوب الذين ينتظرون شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من رفح.