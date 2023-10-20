جيش الاحتلال يواصل حشد قواته قرب الحدود مع غزة ولبنان- (صور)

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذه غارات على أكثر من 100 هدف في غزة خلال ساعات الليل
يواصل جيش الاحتلال حشد قواته العسكرية قرب الحدود مع غزة ولبنان فيما يبدو استعدادا لعملية عسكرية برية.
وتوعد قادة الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين بشن اجتياح بري في غزة “لسحق حركة حماس”.
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إنهم يواجهون رجالًا يحبّون الموت بالحقّ كما يحبّ اليهود الحياة بنفاق.رأينا الميركافا كيف تهان في طوفان القدس؛ إنه استعراض دعاية وحرب نفسيّة ليزلزلوا النفوس وهي ثابتة الجنان بتأييد القدوس.لأنها تريد عناق جنان الله حيث الفردوس.
إنهم يواجهون رجالًا يحبّون الموت بالحقّ كما يحبّ اليهود الحياة بنفاق.رأينا الميركافا كيف تهان في طوفان القدس؛ إنه استعراض دعاية وحرب نفسيّة ليزلزلوا النفوس وهي ثابتة الجنان بتأييد القدوس.لأنها تريد عناق جنان الله حيث الفردوس.