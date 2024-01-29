سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يواصل سياسة التهجير ويطالب سكان المناطق الغربية لغزة بإخلائها

منذ 56 دقيقة

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تل أبيب: طالب جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، سكان عدد بعض الأحياء الواقعة غربي مدينة غزة، ومناطق أخرى، إلى إخلاء مناطق تواجدهم والتوجه نحو دير البلح، بشكل فوري، فيما يوسع الجيش نطاق عدوانه البري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة “إكس”: “نداء إلى السكان المتواجدين غرب مدينة غزة في أحياء النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ والرمال الشمالي والجنوبي والصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى… من أجل سلامتكم نحثكم على إخلاء مناطق تواجدكم بشكل فوري”، وفق قوله.

وأوضح أدرعي أن “الانتقال سيكون من خلال شارع الرشيد (البحر) نحو المآوي المعروفة في دير البلح”.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، خارطة للمناطق التي يتعين إخلاؤها، إلى جانب الإعلان.

(د ب أ)

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