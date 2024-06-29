جيش الاحتلال يواصل قصفه وحصاره لحي الشجاعية في غزة.. والقسام توقع قتلى وجرحى في صفوفه  

غزة: أعلنت كتائب “القسام”، الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، إيقاع قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة إثر قصفها بقذائف الهاون ونصب كمين بعبوة ناسفة.

وقالت القسام، في بيان عبر تلغرام: “في كمين أُعد مسبقًا.. فجّر مجاهدو القسام عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية متوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة”. وأضافت أن التفجير أدى إلى “إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح”. وأشارت إلى رصد هبوط طيران مروحي إسرائيلي.

وقبل ذلك بدقائق، أفادت القسام، في بيان آخر عبر تلغرام، بـ”قصف قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120 ملم”. وقالت إن قصفها أدى إلى “إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو”.

ويواصل جيش الاحتلال عمليته البرية العسكرية في حي الشجاعية لليوم الثالث على التوالي وسط اشتداد الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش حاصر العشرات من العائلات الفلسطينية في منازلها في الشجاعية قبل أن تتمكن من الفرار.

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة في بيان “وصلتنا الكثير من المناشدات من العائلات المحاصرة ومن ضمنها عائلة لديها مصابون حيث لا زالوا محاصرين في منزلهم الذي تعرض للقصف الإسرائيلي”.

ودعا البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني إلى الاستجابة لاستغاثة العائلات، ومن بينها العائلة التي لديها مصابون، والوصول للمنزل المستهدف قبل أن يفارقوا الحياة.

وفي ذات السياق، استهدف الطيران الإسرائيلي سيارة مدنية في مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل، وفق ما أعلنت عنه مصادر طبية فلسطينية.

وقال شهود عيان إن من بين الشهداء “أطفال ومارة كانوا يتواجدون في المكان”، وأوضحوا أنه تم نقل الضحايا عبر “السيارات المدنية وعربات تجرها الحيوانات إلى مستشفى المعمداني في المدينة”.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قتل حوالي 40 فلسطينيا فيما أصيب حوالي 244 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت الصحة في بيانها بأن عدد الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وصل إلى 37834 فيما تخطى عدد الإصابات حاجز الـ86858 شخصا.

(وكالات)