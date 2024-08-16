جيش الاحتلال يوسع نطاق العمليات العسكرية وسط وجنوب القطاع ويرتكب مجازر في مناطق النزوح الإنساني

غزة – “القدس العربي”:

وسعت قوات الاحتلال من نطاق عملياتها البرية العسكرية لتطال مناطق جديدة في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأخرى على أطراف مدينة دير البلح وسطه، بعد أن كانت قبل أيام قد بدأت بعملية برية واسعة النطاق طالت مناطق تقع شرق وجنوب وشمال خان يونس، كما قامت بشن غارات دامية على مناطق النزوح في “المواصي”، وعلى مناطق أخرى مصنفة “مناطق إنسانية”، وأوقعت عشرات الضحايا.

توسيع العملية البرية

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء قسري طالت بلوكات سكنية تقع ما بين مدينتي خان يونس جنوبا ودير البلح وسط القطاع، وهي البلوكات 89, 2356 وتقع في نطاق مدينة خان يونس.

كما أصدر أوامر إخلاء قسري إلى كل السكان والنازحين في بلوكات 89 ,36, 125, 127, 126, 2356 في المناطق التي تقع شرقي دير البلح، وبلدات القرارة، والمواصي، والجلاء، ومدينة حمد والنصر، وقال إنها أصبحت خارج نطاق ما يصنفها بـ “المنطقة الإنسانية”.

وفور إصدار أمر الإخلاء القسري من قبل جيش الاحتلال، والذي ترافق مع قصف جوي ومدفعي عنيف لتلك المناطق، بدأت الكثير من تلك العوائل بالنزوح إلى مناطق أخرى هربا من النيران والصواريخ، وشوهدت قوافل من المواطنين بينهم أطفال وكبار سن، وهم يتركون مناطق سكنهم ويتجهون إلى مناطق أخرى.

عمليات قصف

إلى ذلك فقد عاشت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس أوقاتا صعبة، بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية الدامية، والتي ترافقت مع استمرار عملية التوغل البري، فيما قامت قوات الاحتلال بشن غارات دامية على مناطق النزوح غرب المدينة.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي العديد من مناطق مدينة خان يونس الشرقية، وسمع دوي الانفجارات العالية في عدة مناطق في المدينة، كما ترافق ذلك مع عمليات قصف مدفعي عنيف.

وشوهدت أعمدة الدخان التي تلت القصف تتصاعد من بلدات بني سهيلا وعبسان والقرارة، ومن مناطق أخرى تقع جنوب المدينة، وهي من المناطق التي هددها الاحتلال مؤخرا ووضعها ضمن نطاق العملية العسكرية الحالية.

أما في وسط قطاع غزة، فقد نزح سكان كثر يقطنون جنوب وشرق المدينة، إلى مناطق تقع في وسط وشمال المدينة وغربها، وإلى بلدة الزوايدة، وذلك على وقع عمليات قصف مدفعي عنيف، وسط مخاوف من السكان بتوسيع جيش الاحتلال رقعة التوغل والعمليات العسكرية، على غرار ما تشهده مناطق مدينة خان يونس في هذا الوقت، ومن قبل مدينة رفح، وما كان يحصل خلال التوغلات البرية في مدينة غزة.

وقد طال القصف المدفعي حدود مدينة دير البلح الشرقية، وشنت طائرات حربية ثلاث غارات استهدفت منطقة حكر الجامع جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما تعرضت منطقة محيط أبراج حمد ومنطقة المطاحن وأبو هولي الواقعة بين مدينتي خان يونس ودير البلح لقصف مدفعي.

أوضاع صعبة

ومن شأن أوامر الإخلاء الجديدة أن تزيد من حجم المأساة الإنسانية في القطاع، حيث أعلنت بلدية دير البلح أن هذه الأوامر ستؤدي إلى خروج 10 آبار مياه عن الخدمة بالإضافة لخزاني مياه رئيسيين.

وذكرت أنه يصبح من الخطر الوصول لعدد 3 آبار تقع غرب شارع صلاح الدين مباشرة، وأكدت أن وضع المياه سيكون صعبا خاصة مع خروج آبار شرق منطقة شارع صلاح الدين، كونها تعد مصدر مياه أساسيا لمناطق غرب صلاح الدين، حيث كانت تضخ يوميا باتجاه خزان الأقصى.

وعقب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، على أوامر الإخلاء الجديدة، بالقول “️إن إجبار جيش الاحتلال الصهيوني المجرم أهلنا في شمال خان يونس وشرق دير البلح على النزوح إلى ما يسمى مناطق إنسانية وآمنة، ليست إلا وسيلة أخرى لتعميق العقاب الجماعي والإبادة التي يتعرض لها شعبنا منذ أكثر من عشرة شهور”.

وأكد أن ️الاحتلال يستخدم النزوح كـ “سلاح في حربه ضد المدنيين العزل، في محاولة لكسر إرادتهم وزيادة معاناتهم الإنسانية”.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة عيد في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما شهدت مناطق المخيم الشرقية توغلا محدودا لآليات عسكرية إسرائيلية في منطقة مقبولة، وسط قصف مدفعي استهدف محيط منطقة التوغل ومحيط شارع العشرين في النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية على شمال مخيم النصيرات، وطالت عمليات القصف منطقة أرض المفتي ومحيط شركة الكهرباء، كما سمع دوي انفجارات في بلدة المغراقة القريبة من “محور نتساريم” الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

هجمات متفرقة

كما شنت قوات الاحتلال العديد من الهجمات على مدينة رفح.

وقصفت أحياء المدينة الشرقية بقوة، كما طال القصف المدفعي والغارات الجوية حي البرازيل، ومناطق وسط وغرب المدينة، التي واصلت فيها قوات الاحتلال نسف المباني السكنية.

في الموازاة، استمرت غارات الاحتلال الدامية على مدينة غزة.

كما قامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف العديد من المناطق الواقعة جنوب مدينة غزة، وأطراف حي الزيتون الذي كانت قد دفعت بآلياتها العسكرية على حدوده الشرقية قبل يومين.

وهاجمت أيضا قوات الاحتلال حدود حي تل الهوا، كما أبلغ سكان عن قيام الطيران المروحي والمسير باستهداف تلك المناطق القريبة من الجهة الجنوبية لمدينة غزة من “محور نتساريم”.