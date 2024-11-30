جيش الاحتلال: يُحظر على سكان لبنان الانتقال إلى قرى في الجنوب- (تدوينة)

القاهرة: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت إنه يُحظر على سكان لبنان الانتقال إلى عدة قرى في الجنوب، وطالبهم بعدم العودة إلى نحو 62 قرية في المنطقة.
وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة إكس مخاطبا سكان لبنان إن كل من يخالف هذا الإنذار “يعرض نفسه للخطر”.
#عاجال 🔴 بيان عاجل إلى سكان لبنان
⭕️حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري
⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط… pic.twitter.com/NWCzOe6m0H
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2024
يأتي ذلك في الوقت الذي تتبادل فيه إسرائيل وجماعة “حزب الله” اللبنانية اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا لإنهاء الصراع الذي اندلع بالتوازي مع الحرب في غزة.
ومن المقرر أن تستمر الهدنة 60 يوما على أمل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية.
(رويترز)
وبالمقابل المناطق الشمالية لن يعودوا ايضا
هزيمة ساحقة لحزب الله: إسرائيل احتلت الجنوب
كانت تنتهي مشاجراتنا عندما كنا صغارا بأن ينتهي مصير أحدهم على الارض و رقبته محصورة في مثلث تشكل من يد غريمه وبعدما يضيق نفسه يطلب الصلح فيبتعد كل منهم عن الآخر لمسافة آمنة ليبدأ الخاسر بالصراخ وأحيانا بالاستهزاء من خصمه لازعاجه فيقوم ذاك باللحاق به من جديد ، هذا ينطبق تماما على مانشاهده حاليا
ان شاء الله حزب الله يمسك كل الإسرائيلية المتوغلين ويأخذهم اسرى حرب