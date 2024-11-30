سياسة | عربي

جيش الاحتلال: يُحظر على سكان لبنان الانتقال إلى قرى في الجنوب- (تدوينة)

30 - نوفمبر - 2024

لبنانيون يعودون إلى منازلهم المدمرة على مشارف مدينة بعلبك

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القاهرة: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت إنه يُحظر على سكان لبنان الانتقال إلى عدة قرى في الجنوب، وطالبهم بعدم العودة إلى نحو 62 قرية في المنطقة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة إكس مخاطبا سكان لبنان إن كل من يخالف هذا الإنذار “يعرض نفسه للخطر”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتبادل فيه إسرائيل وجماعة “حزب الله” اللبنانية اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا لإنهاء الصراع الذي اندلع بالتوازي مع الحرب في غزة.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة 60 يوما على أمل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية.

(رويترز)

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  1. يقول واحد كده بس:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 6:52 ص

    وبالمقابل المناطق الشمالية لن يعودوا ايضا

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  2. يقول abdo:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 8:07 ص

    هزيمة ساحقة لحزب الله: إسرائيل احتلت الجنوب

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  3. يقول حنا:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 8:41 ص

    كانت تنتهي مشاجراتنا عندما كنا صغارا بأن ينتهي مصير أحدهم على الارض و رقبته محصورة في مثلث تشكل من يد غريمه وبعدما يضيق نفسه يطلب الصلح فيبتعد كل منهم عن الآخر لمسافة آمنة ليبدأ الخاسر بالصراخ وأحيانا بالاستهزاء من خصمه لازعاجه فيقوم ذاك باللحاق به من جديد ، هذا ينطبق تماما على مانشاهده حاليا

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  4. يقول Sana:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 4:26 م

    ان شاء الله حزب الله يمسك كل الإسرائيلية المتوغلين ويأخذهم اسرى حرب

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