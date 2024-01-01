جيش الاحتلال: 29 جنديا قتلوا بحوادث عملياتية بمعارك غزة

القدس: قالت هيئة البث العبرية الاثنين، إن معطيات الجيش الإسرائيلي أظهرت أن 29 جنديا قتلوا بحوادث عملياتية خلال المعارك البرية في غزة، بينهم 18 بـ”نيران صديقة”.

وأفادت الهيئة (رسمية) بانه “وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، قتل منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة (في27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) 170 جنديا، بينهم 29 في حوادث عملياتية”.

وحول الجنود الذين قتلوا في حوادث عملياتية أوضحت الهيئة: “قُتل 18 جنديا من الجيش الإسرائيلي بنيران صديقة، و2 نتيجة إطلاق الرصاص (دون توضيح) و9 جنود إسرائيليين بحوادث ذخيرة أو أسلحة أو دهس”.

وتشير معطيات الجيش المنشورة الاثنين، إلى مقتل 506 جنود منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، بينهم 172 منذ بداية الحرب البرية.

وكانت آخر حصيلة للجنود الإسرائيليين المقتولين بنيران صديقة في قطاع غزة، صدرت في 12 ديسمبر/كانون الأول، وبلغت 20 جنديا، وفق إذاعة الجيش الرسمية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد “21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)