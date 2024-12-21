جيش السودان يعلن سيطرة قوة متحالفة معه على قاعدة “الزُرق” بدارفور- (فيديو)

بورتسودان: أعلن الجيش السوداني، مساء السبت، سيطرة قوات متحالفة معه على قاعدة “الزُرق” العسكرية بولاية شمال دارفور، وانتزاعها من أيدي قوات “الدعم السريع”.

فيما لم يصدر أي تعليق من قوات “الدعم السريع” بهذا الخصوص حتى الساعة 21:20 ت.غ.

وأفاد بيان صادر عن الجيش السوداني بأن “القوة المشتركة بسطت سيطرتها على قاعدة الزُرق”.

وأضاف أن القوة ذاتها “سيطرت على عدد مقدر من المركبات القتالية” و”قتلت العشرات” من عناصر الدعم السريع.

وتتواجد قاعد “الزُرق” في منطقة تحمل الاسم ذاته، وتقع على الحدود بين السودان وتشاد وليبيا.

أما “القوة المشتركة” فتتبع حركات مسلحة في إقليم دارفور موقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة السودانية في عام 2020.

وتقاتل هذه القوة مع الجيش السوداني، والمشرف العام عليها هو حاكم إقليم دارفور أركو مني مناوي.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

(الأناضول)