سياسة | عربي | سوريا

جيش النظام السوري: إسرائيل استهدفت جنوب دمشق

منذ ساعتين

أرشيف

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دبي: ‏نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من هضبة الجولان مستهدفة جنوب دمشق اليوم الجمعة.

وقال المصدر “حوالي الساعة 4:20 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق.. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات”.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.

تشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث يتزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم بشار الأسد في حرب أهلية اندلعت في 2011.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 2, 2024 الساعة 8:27 ص

    هه ككل المرات السابقات، جيش الموساد الصهيوني يا عيوني يطارد الأشباح الإيرانية يا عينيا 😁😶🐒🚀🚀🚀🚀🚀🚀

    رد

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