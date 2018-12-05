جيفري يزور تركيا والأردن لبحث الملف السوري

واشنطن: يجري جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل تركيا والأردن ما بين 5 و14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لبحث الملف السوري.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، يرافق جيفري، مستشار الوزارة جويل رايبورن.

وذكر البيان أن جيفري سيلتقي القادة الأتراك ويبحث معهم آخر التطورات في سوريا، وسيشكل مع المسؤولين في تركيا “مجموعة العمل رفيع المستوى بشأن سوريا”.

أما في الأردن، فمن المنتظر أن يبحث جيفري مسألة مواصلة الضغط بأعلى مستوى على النظام السوري، ويدرس مع المسؤولين الأردنيين الخطوات تجاه الحل السياسي الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. (الأناضول)